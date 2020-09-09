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影／男子抱媽姐像四處化緣還騙妹猥褻 善款買彩券被逮

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

郭姓男子抱著媽祖神像四處募款，今年8月初在新北市涉嫌拐騙剛成年女子到公園廁所猥褻，新北市婦幼隊獲報，四處查訪確認郭男身分，昨晚趁郭男到三重區一間投注站買彩券之際當場場逮捕到案，因郭男坦承犯案，警詢後今天依強制猥褻罪嫌移送新北地檢署偵辦。

據了解，49歲郭姓男子平時居無定所，假藉蓋廟、行善名義，手抱撿來的媽祖神像徒步在大桃園地區和新北市新莊、泰山及林口區一帶，向路過商家及不知情民眾勸募香油錢，今年8月初，郭男在泰山區一處公園休息之際，見剛滿18歲的落單身心障礙女子年輕可欺，竟誆騙至附近公廁內上下其手猥褻得逞。

新北市婦幼隊接獲報案，循線逐步查訪追緝，發現郭男近日出現在桃園、三重地區，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，昨晚持拘票在三重區正義南路一間樂透投注站內，當場逮捕正帶著剛勸募來的香油錢把玩「BINGO BINGO」遊戲的郭男到案，警詢後今天依強制猥褻罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市郭姓男子抱媽姐像四處化緣還騙妹猥褻，昨天拿募來的善款到投注站買彩券被新北市婦幼隊循線逮捕。記者王長鼎／翻攝
新北市郭姓男子抱媽姐像四處化緣還騙妹猥褻，昨天拿募來的善款到投注站買彩券被新北市婦幼隊循線逮捕。記者王長鼎／翻攝
新北市郭姓男子抱媽姐像四處化緣還騙妹猥褻，昨天拿募來的善款到投注站買彩券被新北市婦幼隊循線逮捕。記者王長鼎／翻攝
新北市郭姓男子抱媽姐像四處化緣還騙妹猥褻，昨天拿募來的善款到投注站買彩券被新北市婦幼隊循線逮捕。記者王長鼎／翻攝
新北市郭姓男子抱媽姐像四處化緣還騙妹猥褻，昨天拿募來的善款到投注站買彩券被新北市婦幼隊循線逮捕。記者王長鼎／翻攝
新北市郭姓男子抱媽姐像四處化緣還騙妹猥褻，昨天拿募來的善款到投注站買彩券被新北市婦幼隊循線逮捕。記者王長鼎／翻攝
新北市郭姓男子抱媽姐像四處化緣還騙妹猥褻，昨天拿募來的善款到投注站買彩券被新北市婦幼隊循線逮捕。記者王長鼎／攝影
新北市郭姓男子抱媽姐像四處化緣還騙妹猥褻，昨天拿募來的善款到投注站買彩券被新北市婦幼隊循線逮捕。記者王長鼎／攝影

猥褻 媽祖

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