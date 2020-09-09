感情陷阱 桃園女子險遭印尼「男友」詐騙

桃園市龍潭警分局今天表揚金融機構阻詐有功人員，中華郵政龍潭郵局黃姓女行員上個月成功阻止詐騙案件，獲表揚時表示會繼續和警方合作，讓不法之徒無法騙取民眾辛苦錢。

黃姓行員說，上個月一名女子到郵局要匯款10萬元，她看收款方是海外帳戶於是問原因，女子表示在臉書結識一名印尼籍男友，經常網路聊天互訴心事，一段時間後「男友」說在國外經商，因臨時需要，要女子先匯給他10萬元。

行員直覺有異，研判是「假交友」的詐騙手法，立即通知警方到場。龍潭派出所所長陳瑞慶獲報後，到郵局再確認，向被害人說明此類的匯款情形，已經發生過很多詐騙案例，一開始女子認定要幫「男友」堅持匯款，行員和所長和行員請她再聯繫一次，告訴男友匯款遇到警察盤問，結果「男友」馬上掛電話，再撥就沒開機，此時女子才回神驚覺自己差點受詐。