台南十大易肇事路口都有交通號誌 常出車禍竟是這原因
台南市有上萬個交通路口，根據台南市政府統計，前十大易肇事路口包括永康區奇美醫院前的中華路與南台街口、永康區中華路與台1線路口等都有設置交通號誌，但因用路人不遵守規定，很容易就發生交通事故。
台南市交通局長王銘德指出，依今年1到6月道路交通事故統計資料顯示，前十大易肇事路口為永康區奇美醫院前的中華路與南台街口、永康區中華路與台1線路口、永康區中山南路與中華路、東區東寧路地下道與民族路地下道、永康區中華路與台19線河堤道路口、中西區府前路與西門路口、東區大學路與勝利路口、東區林森路與縣道182線路口，以及北區公園北路、開元路、東豐路與北門路二段、公園南路與公園路口等，都設有交通號誌，經分析主要肇因為未注意車前狀況、未依規定讓車、違反號誌管制規定等，主要以人為因素居多，雖然路口設有紅綠燈但用路人不遵守規定，容易發生交通事故。
王銘德表示，市長黃偉哲在道安會報上指出，除十大易肇事路口加強取締執法、道路工程改善等滾動式檢討，降低路口肇事率外，也會針對沒有交通號誌路口進行追蹤，分析社區發展、交通流量，檢討增設紅綠燈或其他道路標誌標線，提醒用路人注意周遭交通突發狀況，確保安全。
王銘德以永康區新興街及六合路口為例，他說，該路口沒有設置紅綠燈號誌，從新興街方向進路口時，因兩側建築物阻擋路口視線，稍為不注意即易發生交通事故，交通局已邀集相關單位會勘多次，在綜整各面向評估後，將研議設置紅綠燈以提升該路口交通安全。在未設置紅綠燈前，交通局已著手改善措施強化標誌、標線以提醒用路人行經路口減速慢行與停慢。
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