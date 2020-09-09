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台中兩男陳屍飯店浴室 警急聯絡家屬釐清案情
台中市東區復興路一家飯店今天下午1時許，傳出有兩名房客陳屍在浴室內，因已超過退房時間，飯店人員前往查看，發現兩名男子陳屍在浴室內，嚇得趕緊通報警、消到場，因兩名房客已呈現屍僵，明顯死亡，沒有送醫，由警方調查死因，警方在現場發現有烤肉架、木炭等工具，將聯絡兩名死者的家屬，釐清死因。
據查，兩名死者都姓江，一人27歲、一人19歲，昨天下午3時許才登記入住位於台中市東區復興路的飯店，今天中午因已超過退房時間，飯店人員前往查看，經敲門沒有回應後，進入房內，發現兩名男子陳屍在浴室內，一人躺在地板、令人坐在門旁，浴室內還有烤肉架、木炭等工具，門縫有用毛巾塞住，但沒有遺書。
警方目前初步查出死者身分，正聯絡兩人在彰化、台北的家屬，釐清兩人關係及死因。
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