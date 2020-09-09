屏東老翁遭棍殺 作家揭背後心酸：警察的家人誰保護？

屏東縣上月發生51歲男子棍殺75歲老翁案，引發社會關注，作家「條子鴿」昨天透露死者女婿是他高中同學，現為台北市某派出所所長，案發後因警職身分，一度被家人不諒解，自己是警察卻無法避免家人受害，「我們是人民保母，我們的家人誰來保護？」

8月15日上午，屏東縣內埔鄉51歲陳姓男子持長棍連續重擊騎樓內的75歲鍾姓老翁，並對路旁機車放火，鍾翁因頭部、腿部受創，送醫後傷重不治，警方事後逮到陳男，依殺人、公共危險罪嫌送辦。

地方住戶指稱，陳男平時情緒不穩，數次與街訪鄰居發生爭執，先前也因故打死鄰居養的狗，未料這次竟向鍾翁下手，還將人打死。

近期出版「你所說的都將成為呈堂證供」、曾任警職的作家「條子鴿」，昨晚在臉書上發文表示，鍾翁女婿是他高中同學，現為台北市某派出所所長。所長從警逾20年，時刻自我要求、以身作則，即便因公務繁忙、日夜操勞，體重直線下滑，也對工作無半句怨言。

案發當日，鍾翁坐在家門前乘涼，只因看了一眼路過的陳男，就被持棍猛打，當場血流如注、腦漿四溢；陳男原本看見民宅內的鍾太太，一度侵入屋內追打，所幸鍾太太躲進房門反鎖才躲過一劫。

岳父受害，所長立刻搭高鐵返家，卻在心急、慌亂中誤搭北上列車；輾轉順利返家後，家人因難忍悲痛，一度責難所長「不是警察嗎？不是專門伸張正義？不是抓壞人嗎？現在你抓啊！」讓所長深感羞恥、愧疚。

後續轄區警方將陳男逮捕到案，卻只等來陳男哥哥回覆「要嘛抓我弟去關，沒錢賠償」，地方衛生局、社會局也漠不關心。從鐵路殺警案到桃園逆子殺母案，法官均以患有思覺失調及行為時心神喪失為由，判決無罪，所長身為警察，「心底再明白不過」。