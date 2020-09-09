北部警察不是塑膠的 屏東通緝犯躲到淡水山窩窩也沒用

原本住在台灣尾的49歲朱姓男子，因被戶籍地屏東地檢署發布3條毒品通緝，自稱不想坐牢逃到台灣頭，投靠姊姊藏匿在新北市淡水山區，前天晚上被警方遇到，他跳下3米深的圳溝躲進草叢，員警仍踩進爛泥摸黑半個小時把他揪出來。

淡水警分局水源派出所副所長藍富順與警員陳銘宣，前天晚上6時許巡邏路過北新路1處公車亭，發現朱男的眼神刻意閃躲警察，直覺可疑因此上前盤查。他起先神情自若謊報弟弟的身分，但警用電腦顯示的照片與本人根本不像。

朱男不斷解釋，那是當兵時的舊照片，現在老了、胖了。警方不信，使用人臉辨識系統一查，馬上顯示毒品通緝。他見狀猛然用力推了警員陳銘宣一把，開始拔腿狂奔兩百米衝刺，轉頭發現員警緊追不捨，直接從馬路跳下旁邊3米深的灌溉圳溝蔓生草叢內躲藏。

由於荒野漆黑無光，警方立即調派15名優勢警力進入草叢圍捕，踩進爛泥巴忍受蚊蟲叮咬，摸黑撥草大約半個小時，逮到趴在汙泥雜草叢藏匿的朱男，上銬逮捕歸案。