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北市凱斯幼兒園涉虐童 創辦人道歉：老師踩紅線已開除
台北市士林區知名的凱斯私立幼兒園，涉及不當管教，台北市議員黃郁芬上午與4名家長、一名前任老師，指控幼兒園兩名老師虐待學童，除了強逼吃回嘔吐物、多次拿鞋丟擲學童戲謔「猜猜我穿幾號鞋」、恐嚇剪舌頭等。事發在1年前，有家長發現孩子出現血尿等壓力過大症狀，才驚覺是受虐，心疼不已。對此，凱斯教育機構董事長王永弘下午說明指出，園內的陳姓老師已經踩到紅線，已立即開除，也向家長道歉。
王永弘說，聽到家長轉述自己孩子的遭遇，他非常難過，但他沒有包庇，希望釐清真相，一定會面對，家長在轉述過程中，他也向家長道歉，他是機構負責人，心裡很難過，學生畢業典禮後才告訴他，但他第一時間知道時，就不會閃躲、掩蔽。
凱斯私立幼兒園成立18年，王永弘說，陳老師這事件，令他格外難過、不堪 ，除了要向家長道歉，希望教育局、社會局幫助調查了解這件事發生的實際情形。
對於老師強逼孩童吃回嘔吐物、多次拿鞋丟擲學童「猜猜我穿幾號鞋」、恐嚇剪舌頭，王永弘說，有把孩子被帶去另一個班，老師吃飯比較慢的帶去，他認為這這程中孩子一定會有情緒反應，老師的行為不適當，至於丟鞋，是有動作還是真丟，不適合。他強調，陳老師當時懷孕，懷孕不是藉口，但未來會留意老師懷孕時會不會把情緒轉移到孩子身上。
至於一人被開除，另一名老師？王永弘說，兩人都已經不在凱斯，另一名老師是說話比較大聲，但和小朋友在班上相處還挺好的。至於被指曾利用夾層上課，躲避稽查，並超收學生，他坦承過去曾經有超收情形，但現在沒有。至於二夾層，曾經想使用，但要符合法令有困難就放棄了。
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