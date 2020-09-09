北市凱斯幼兒園涉虐童 創辦人道歉：老師踩紅線已開除

台北市士林區知名的凱斯私立幼兒園，涉及不當管教，台北市議員黃郁芬上午與4名家長、一名前任老師，指控幼兒園兩名老師虐待學童，除了強逼吃回嘔吐物、多次拿鞋丟擲學童戲謔「猜猜我穿幾號鞋」、恐嚇剪舌頭等。事發在1年前，有家長發現孩子出現血尿等壓力過大症狀，才驚覺是受虐，心疼不已。對此，凱斯教育機構董事長王永弘下午說明指出，園內的陳姓老師已經踩到紅線，已立即開除，也向家長道歉。

王永弘說，聽到家長轉述自己孩子的遭遇，他非常難過，但他沒有包庇，希望釐清真相，一定會面對，家長在轉述過程中，他也向家長道歉，他是機構負責人，心裡很難過，學生畢業典禮後才告訴他，但他第一時間知道時，就不會閃躲、掩蔽。

凱斯私立幼兒園成立18年，王永弘說，陳老師這事件，令他格外難過、不堪 ，除了要向家長道歉，希望教育局、社會局幫助調查了解這件事發生的實際情形。

對於老師強逼孩童吃回嘔吐物、多次拿鞋丟擲學童「猜猜我穿幾號鞋」、恐嚇剪舌頭，王永弘說，有把孩子被帶去另一個班，老師吃飯比較慢的帶去，他認為這這程中孩子一定會有情緒反應，老師的行為不適當，至於丟鞋，是有動作還是真丟，不適合。他強調，陳老師當時懷孕，懷孕不是藉口，但未來會留意老師懷孕時會不會把情緒轉移到孩子身上。