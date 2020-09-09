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粗心媽倒垃圾忘了3歲兒 警方沿街廣播找到家人

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市一名3歲男童昨晚跟著媽媽倒垃圾，卻沒有跟著回家，媽媽沒有發現，直到警方據報沿路廣播，家人才驚覺，趕緊安全領回小孩，有驚無險。

頭份警察分局斗坪派出所昨天晚上8點多接獲報案，頭份市新華里長服務處有1名男童走失，需要警方協助，所長林敬堯率警員蔡峻泓、彭皓偉處理，男童年約3歲，身旁並無大人陪伴，研判應住在附近，隨即以警車沿路廣播，並請附近民眾協助尋找男童家人。

警方說，一名蕭姓男子後來趕到里長服務處領人，頻頻向警方致謝，蕭男指稱小孩媽媽帶2名小孩外出倒垃圾，回家時3歲小男孩未跟隨媽媽回家，媽媽也沒有發現，直到聽到警方的廣播後，才驚覺小孩不在家，立即心急如焚趕到里長服務處將小孩接回，感謝警方熱心幫忙。

頭份警分局長邱紹雄呼籲民眾如外出帶有幼小孩童時，應小心注意，不要讓孩童離開自己的視線範圍，避免類似案件再發生，員警隨機應變，順利找到家屬，熱心為民服務也值得肯定。

苗栗縣頭份市一名3歲男童昨晚跟著媽媽倒垃圾，卻沒有跟著回家，警方協助找到家人領回。圖／頭份警察分局提供
苗栗縣頭份市一名3歲男童昨晚跟著媽媽倒垃圾，卻沒有跟著回家，警方協助找到家人領回。圖／頭份警察分局提供

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