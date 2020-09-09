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桃園男耕作捲入翻土機慘死 竟是傍晚天涼過田操作

聯合報 / 記者曾增勳/即時報導

桃園65歲徐姓男子昨天傍晚到住家旁農田整地種菜，他妻子晚餐見他遲未回家找人，驚見丈夫倒臥農田、雙腳捲入翻土機截斷血肉模糊，消防員據報將他緊急送醫，仍宣告不治，檢警決定今天下午相驗死因，查明真正死因。

徐男家屬今天中午表示，徐男因為天氣炎熱，常在傍晚天氣較涼時候，前往住家旁的農田耕作種菜，昨天傍晚也是自己前往農田操作翻土機，疑因機具過田時木板斷掉，導致他不慎捲入翻土機截斷雙腳不幸，也讓家人始料不及，十分悲痛。

蘆竹區徐姓男子傍晚天氣較涼爽到農田操作翻土機整地，疑操作過田不慎雙腳遭翻土機捲入流血過多，消防員緊急送醫不治。記者曾增勳／翻攝
蘆竹區徐姓男子傍晚天氣較涼爽到農田操作翻土機整地，疑操作過田不慎雙腳遭翻土機捲入流血過多，消防員緊急送醫不治。記者曾增勳／翻攝
蘆竹區徐姓男子傍晚天氣較涼爽到農田操作翻土機（見圖）整地，疑操作過田不慎雙腳遭翻土機捲入流血過多送醫不治。記者曾增勳／翻攝
蘆竹區徐姓男子傍晚天氣較涼爽到農田操作翻土機（見圖）整地，疑操作過田不慎雙腳遭翻土機捲入流血過多送醫不治。記者曾增勳／翻攝

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