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被騙怕了！警方通知詐騙被害人領逾百萬贓款誤為騙徒
嘉義縣警察局刑警大隊科偵隊日前查獲吳姓男子為首的詐欺集團，逮捕吳男及8名共犯，吳男遭法院裁定羈押禁見；警方通知黃姓被害人領回112萬元贓款，被害人誤以為是詐欺新手法，一隻牛要剝兩層皮，直到警局領取才確定是真的，他說，誤以為詐騙手法，對員警口氣不好，直說「抱歉」，感謝警方。
警方查扣詐騙集團犯罪所得贓款112萬元，並查扣1輛犯罪所得權利車「賓士CLA250型」，經查贓款是住新北市黃姓被害人匯入，檢察官指示將贓款發還，警方電話通知領回。
黃姓被害人是在8月11日遭詐欺集團，以「假投資真詐財」老梗手法，騙150萬元，刑大科偵隊8月11、12日在嘉市逮捕提領「車手」、「收水」等數人，逮捕「收水」犯嫌時，在賓士車內查扣整捆未拆封百萬元及隨身包內12萬元，檢察官複訊後，指示將現金112萬元先發還被害人，人頭帳戶內存18萬元等開庭後再依法聲請發還。
警方通知經商的黃姓被害人領回時，他還以為是詐欺集團持續第2次詐騙，員警好說歹說，請他自行上網查閱地址，約定到刑大科偵隊，被害人才確定遭騙錢財終於回到手中。
警方說，詐騙集團利用手機發送ＬＩＮＥ，以亂槍打鳥方式，以假投資真詐財手法，利用人性貪念詐騙匯款；警方提醒民眾，詐騙手法層出不窮，任何不明來電要求匯款或要求操作ATM轉帳，或要求代為購買線上遊戲點數，都可能是詐騙，發覺可疑撥165反詐騙專線。
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