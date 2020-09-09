影／皮夾放機車置物箱 小偷3秒偷走影音曝光 損失近5萬

皮包千萬不要放機車置物箱！彰化縣北斗鎮市場昨天發生小偷偷民眾機車置物箱內的皮夾，被害人損失4萬多元，小偷行竊被路口監視器拍到，只見他3秒就把置物箱拉開偷走皮夾，速度之快讓人咋舌，警方目前還在追查中。

北斗分駐所所長廖大雄表示，昨天上午11點在中山路和光復路口的大市場被害婦人將機車停在路邊，卻被人打開置物箱拿走裡面皮夾，婦人損失了近5萬元及相關證件。

婦人告訴警方，她原是要下車到市場買東西，機車內皮夾放的錢是要匯款的，對於損失近5萬元非常懊惱。根據路口監視器顯示，這名小偷戴著鴨舌帽及口罩，要下手前左右觀望一下，走到機車旁輕而易舉的3秒就打開置物箱，警方目前還在追查小偷身分。