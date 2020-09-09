老翁遭詐35萬當場昏倒 保七警及時「救錢救命」

80歲陳姓老翁日前接獲詐騙電話，對方佯稱是陳的姊姊，急借35萬元，陳翁信以為真，到銀行匯款後，卻得知自己已遭受詐騙；意識到35萬元全泡湯，陳翁當場昏暈倒地，所幸員警現場員警及時抱著老翁才未受傷，事後也因警方協助啟動「圈存機制」，匯出的財物也順利救回。

據悉，詐團在電話中自稱是陳翁姊姊，近期剛換手機門號，因故急需35萬元救急，陳翁聽信詐團話術，9月7日前往台銀北投分行匯出35萬元後，游性行員見其神色緊張，發覺事態有異，遂通報派駐台銀的保七總隊警方到場處理。

保七警員陳鵬旭獲報到場後，說明陳翁是遭遇常見的詐騙手法「猜猜我是誰」，並協助陳翁聯繫其姊，陳翁才驚覺受騙。未料陳翁一時無法接受自己受騙上當，不斷說「35萬被騙走怎麼辦？以後要怎麼生活？」甚至當場昏暈過去，幸好正在打電話的陳員機警抱住陳翁，陳才未受傷。

經警員、行員救護後，陳翁漸漸清醒，警消到場確認陳無心臟病、高血壓或其他危急狀況後，警方再傳捷報，因及時配合金融機構啟動「圈存機制」，陳翁匯出的35萬元全數救回、返還給陳翁，全案後續交由轄區北投分局警方持續追查幕後詐騙集團。