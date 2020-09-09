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繳交通罰鍰 高雄市新增App程式查詢及繳納
為滿足民眾使用手機行動支付繳納罰鍰需求，高雄市交通局表示，交通違規罰鍰除可到郵局、超商、網路、電話語音、台灣Pay繳納或臨櫃繳納外，即日起也可使用「Line Pay Money」及「嗶嗶繳」等App程式查詢及繳納。
目前繳納交通違規罰鍰可到郵局、超商、網路、電話語音、台灣Pay繳納、臨櫃現金或臨櫃信用卡等管道，即日起再加入「Line Pay Money」及「嗶嗶繳」等App程式。
使用行動支付業者提供的App程式繳納違規罰鍰，只要輸入身分證號及生日；繳法人違規罰鍰則輸入車牌號碼及公司統一編號，即可在App程式查詢交通違規資訊，並依說明操作完成繳費。
交通局表示，使用App程式繳納，就如同在超商操作多媒體事務機一樣，但不同之處是不需到超商，在手機上即可完成交通違規罰單查詢、補單及繳費。
但交通局也說，App程式繳納目前僅提供可至超商或郵局繳納的違規案件，手續費則比照現行超商每筆13元。
此外，高雄市路邊停車費有「LinePay」、「歐付寶」、「friDay錢包」、「Pi拍錢包」及「街口支付」、「車麻吉」、「OnePaid萬付通」等APP加入代收服務，未來將有7家業者加入代收服務，方便民眾透過APP繳交停車費。
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