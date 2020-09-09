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中壢男子路上持刀嚇壞路人 稱遭徵信社跟蹤自保
桃園市中壢區自強一路，昨天下午4點有名40歲顏姓男子，疑似持刀於路上行走，路人被嚇壞立即報警。警方到場要求男子丟棄刀械，男子竟稱因感情糾紛，遭徵信社跟蹤，才持刀自保。最後警方趁男子不備之時才合力將刀奪下。
中壢警分局表示，接獲民眾報案，稱於自強一路上疑似有男子持刀於路上行走，警方立即派遣警力到場警戒，該名40歲顏姓男子情緒十分不穩持刀揮舞，並稱自己因與他人有感情糾紛，遭徵信社跟蹤需持刀自衛。
警方先與其柔性溝通，要求男子丟棄刀械，男子卻不願配合，8名警員合作分別持盾牌將男子逼到牆角，並趁其不備之時以警棍試將男子刀奪下。由於男子昨天喝酒、情緒不穩定，警方今天才為其製做筆錄，全案依妨害公務罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
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