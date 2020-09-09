中壢男子路上持刀嚇壞路人 稱遭徵信社跟蹤自保　

桃園市中壢區自強一路，昨天下午4點有名40歲顏姓男子，疑似持刀於路上行走，路人被嚇壞立即報警。警方到場要求男子丟棄刀械，男子竟稱因感情糾紛，遭徵信社跟蹤，才持刀自保。最後警方趁男子不備之時才合力將刀奪下。

中壢警分局表示，接獲民眾報案，稱於自強一路上疑似有男子持刀於路上行走，警方立即派遣警力到場警戒，該名40歲顏姓男子情緒十分不穩持刀揮舞，並稱自己因與他人有感情糾紛，遭徵信社跟蹤需持刀自衛。