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老婦外出直嚷「看醫生」 竟是記憶退化回50年前

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導

桃園市八德區一名老婦人，在街上徘徊、直接坐在店家門口，嚷嚷著「要去看醫生」，民眾見狀況不對，警方通知老婦家人到派出所後，才得知老婦要去看醫生這件事，竟已是50年前的記憶。

家在八德區新興路附近一名8旬老婦，昨天下午4點多外出，卻在離家約3公里的國際路附近迷途，廣興派出所員警邱淑慎、陳英民，接獲民眾報案稱有一名老婦疑似疑精神狀況不佳，請警方趕緊來處理。

警方獲報前往現場，發現老婦坐在店家外面椅子上，但老婦無法清楚表達身分，只一直說著「出門要看醫生」，一時忘記返家的路，員警便先將老婦護送回派出所休息。

隨後警方使用警用M-Police的臉部辨識系統查証比對，發現其身份是住在轄區新興路附近的尤姓老婦，便趕緊通知其家人，尤姓老婦的媳婦趕到派出所，向警方表示母親口中說著看醫生，是50年前在台中看醫生的記憶。

尤姓老婦的媳婦表示，老婦可能因年邁記憶有些退化，才會在下午自行搭計程車出門看醫生，但又無法找到確實看診地點才會迷途，未來會多加注意老婦起居動向，避免類似情形發生，也感謝警方及熱心民眾協助。

八德警分局呼籲，在逐步邁入老年化的台灣社會裡，老人迷途情況日益增多，建議家屬多加留心，避免讓其獨自出門，可在經常穿著的衣褲繡上長者姓名及聯絡電話，或是佩掛防走失的愛心手鍊，遇到類似狀況時可以及時處置。

桃園市八德區一名老婦人，在街上徘徊、直接坐在店家門口，嚷嚷著「要去看醫生」，民眾見狀況不對，警方通知老婦家人到派出所後，才得知老婦要去看醫生這件事，竟已是50年前的記憶。圖／八德警分局提供
桃園市八德區一名老婦人，在街上徘徊、直接坐在店家門口，嚷嚷著「要去看醫生」，民眾見狀況不對，警方通知老婦家人到派出所後，才得知老婦要去看醫生這件事，竟已是50年前的記憶。圖／八德警分局提供
桃園市八德區一名老婦人，在街上徘徊、直接坐在店家門口，嚷嚷著「要去看醫生」，民眾見狀況不對，警方通知老婦家人到派出所後，才得知老婦要去看醫生這件事，竟已是50年前的記憶。圖／八德警分局提供
桃園市八德區一名老婦人，在街上徘徊、直接坐在店家門口，嚷嚷著「要去看醫生」，民眾見狀況不對，警方通知老婦家人到派出所後，才得知老婦要去看醫生這件事，竟已是50年前的記憶。圖／八德警分局提供

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