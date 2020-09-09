快訊

影／加利科技移工月薪高達9萬 勞檢處要調查是否違法

參院議長訪台丟中國訂單 捷克富商挺：700萬鋼琴我來接

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／刑警連夜逮到詐騙7個嫌犯1個娃 手足無措充當保母

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重警分局昨天動員40名警力在雙北市緝捕詐騙集團成員，共逮捕到7名取款車手及收款幹部，查扣詐欺現金逾84萬元。過程中還遇到嫌犯把3歲小娃扔在車上自顧逃跑的插曲，一時間讓「刑警伯伯」們手足無措，充當一夜臨時保母。

三重警方繼七夕情人節破獲假冒美軍帥氣軍官詐騙台灣熟女10萬元，一舉追查到7名詐騙集團成員、查扣詐欺贓款130萬餘元。昨天再度動員偵查隊和三重、慈福、中興橋派出所警力，先在三重區查獲2名最低層的收款車手、查扣現金，再循線誘使上層幹部出面收款，一層層收網逮捕。

其中在三重區捷運菜寮站準備誘捕第3層收款幹部時，鎖定1男1女駕車前來，不慎行動曝光，2人竟棄車逃逸，員警準備開他們的車去追，一上車卻驚見1名不到3歲男童在車內大哭，只好耐心安撫：「帶你去找媽媽！」

稍後很快就逮捕到21歲楊姓女子和26歲黃姓男子，原來楊女深夜帶著兒子，和男友一起去收詐騙所得現金。最後警方再循線前往北市大同區，逮捕到更高階收款幹部，但其實王嫌也只有27歲，他駕駛的百萬轎車內被搜出48萬9千元現金贓款。

員警將7名嫌犯加上1個娃娃帶回警局，孩子持續大哭，甚至在尿布裡大便，只好請出已經當媽媽的刑警來幫忙，但是女警深夜要下班了，男警臨時接手學包尿布、哄孩子睡覺，七手八腳弄到天亮，7名嫌犯依詐欺罪嫌及違反洗錢防制法移送地檢署並建請羈押，小娃娃商請外公接回。

警方逮捕詐騙集團高階收款幹部，搜出48萬9千元現金贓款。記者林昭彰／翻攝
警方逮捕詐騙集團高階收款幹部，搜出48萬9千元現金贓款。記者林昭彰／翻攝
女警深夜準備下班前，臨時教男警包尿布。記者林昭彰／翻攝
女警深夜準備下班前，臨時教男警包尿布。記者林昭彰／翻攝
以男性為主的偵查隊裡出現小娃娃，只好請出已當媽媽的隊員來幫忙。記者林昭彰／翻攝
以男性為主的偵查隊裡出現小娃娃，只好請出已當媽媽的隊員來幫忙。記者林昭彰／翻攝

延伸閱讀

一紙行政命令逼吃萊豬…千人連署怒反

影／保母壓童哄睡監視器全錄下 遇爭議案家長可這麼做

托嬰中心保母哄壓睡童 北市社會局調查

打開包裝見「超扯肉乾形狀」 他傻眼 網怒：根本詐騙集團

相關新聞

影／刑警連夜逮到詐騙7個嫌犯1個娃 手足無措充當保母

新北市三重警分局昨天動員40名警力在雙北市緝捕詐騙集團成員，共逮捕到7名取款車手及收款幹部，查扣詐欺現金逾84萬元。過程...

離職男心情差吸毒後縱火 致夜市延燒燒毀16間店鋪遭訴

加油站離職的林姓男子，因認家人給予的壓力大致心情煩悶，5月間在中華路夜市牛排館店家騎樓徘徊，涉嫌打開瓦斯桶以打火機縱火，...

老婦外出直嚷「看醫生」 竟是記憶退化回50年前

桃園市八德區一名老婦人，在街上徘徊、直接坐在店家門口，嚷嚷著「要去看醫生」，民眾見狀況不對，警方通知老婦家人到派出所後，...

中壢男子路上持刀嚇壞路人 稱遭徵信社跟蹤自保　

桃園市中壢區自強一路，昨天下午4點有名40歲顏姓男子，疑似持刀於路上行走，路人被嚇壞立即報警。警方到場要求男子丟棄刀械，...

花蓮市進豐街木造民宅大火 火勢猛烈連燒3屋3人送醫

花蓮市進豐街帝君廟後側巷內一棟木造鐵皮建物今天清晨起火，火勢延燒到鄰宅，火舌大量竄出，相當驚人；居民在睡夢中驚醒逃出家門...

影／台中大媽疑貪快違規 遊覽車閃避不及撞上釀一死

台中市陳姓女子今天上午6時許騎車行經西屯區東大路外側車道，往玉門路方向行駛時，疑欲違規迴轉，而未遵守交通規則，當時直行東...

宜蘭近海今晨發現浮屍 經查與大溪落海釣客無關

宜蘭頭城鎮梗枋近海，今晨有漁船在海面發現一具浮屍，海巡單位通知巡邏船艇前往打撈。由於宜蘭前天才發生大溪釣客落海，擔心是否...

全台最美歷史建築圖書館 83歲新化公會堂首度防災演練

為響應109年國家防災日活動，台南市消防局第四大隊新化分隊聯合新化區公所在「原新化郡公會堂」舉行地震避難暨搶救實兵演練，...

惡霸犬逛瑞豐夜市竟逞凶咬死黑貴賓 狗主人遭罰

高雄一名飼主帶飼養的「惡霸犬」逛夜市，晚間約10點解開繩子牠去小便，結果這隻惡霸犬然衝去咬附近一隻黑貴賓，致當場場死，讓...

轎車失控 計程車司機、乘客雙亡

沈姓男子前天深夜駕駛轎車行經高雄小港區突失控，先擦撞騎機車廖姓男子，他未停車，闖紅燈又撞上陳姓女騎士，最後猛力撞上前方停...

桃園男種菜被翻土機捲入 雙腿慘遭截斷至膝蓋送醫不治

桃園65歲徐姓男子今天傍晚到農田整地打算日後種菜，但妻子見他遲遲未歸出門找人，驚見先生倒臥田裡，雙腳還被翻土機捲入血肉模...

桃園男子雙腳遭翻土機捲入 血肉模糊命危送醫搶救中

桃園65歲徐姓男子今晚9點多，在住處附近操作翻土機，疑似過程未注意，雙腳慘遭機具捲入，目擊民眾見狀趕緊打電話報案。消防趕...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。