影／刑警連夜逮到詐騙7個嫌犯1個娃 手足無措充當保母

新北市三重警分局昨天動員40名警力在雙北市緝捕詐騙集團成員，共逮捕到7名取款車手及收款幹部，查扣詐欺現金逾84萬元。過程中還遇到嫌犯把3歲小娃扔在車上自顧逃跑的插曲，一時間讓「刑警伯伯」們手足無措，充當一夜臨時保母。

三重警方繼七夕情人節破獲假冒美軍帥氣軍官詐騙台灣熟女10萬元，一舉追查到7名詐騙集團成員、查扣詐欺贓款130萬餘元。昨天再度動員偵查隊和三重、慈福、中興橋派出所警力，先在三重區查獲2名最低層的收款車手、查扣現金，再循線誘使上層幹部出面收款，一層層收網逮捕。

其中在三重區捷運菜寮站準備誘捕第3層收款幹部時，鎖定1男1女駕車前來，不慎行動曝光，2人竟棄車逃逸，員警準備開他們的車去追，一上車卻驚見1名不到3歲男童在車內大哭，只好耐心安撫：「帶你去找媽媽！」

稍後很快就逮捕到21歲楊姓女子和26歲黃姓男子，原來楊女深夜帶著兒子，和男友一起去收詐騙所得現金。最後警方再循線前往北市大同區，逮捕到更高階收款幹部，但其實王嫌也只有27歲，他駕駛的百萬轎車內被搜出48萬9千元現金贓款。