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花蓮市進豐街木造民宅大火 火勢猛烈連燒3屋3人送醫
花蓮市進豐街帝君廟後側巷內一棟木造鐵皮建物今天清晨起火，火勢延燒到鄰宅，火舌大量竄出，相當驚人；居民在睡夢中驚醒逃出家門，有兩人在衝出火場時輕微嗆聲，另一人逃到屋頂上，被消防人員順利救下，3人全都送醫。消防人員初估有3戶受災，正調查起火原因。
花蓮縣消防局今天清晨零時48分接獲民眾報案，指花蓮市進豐街帝君廟後方發生住宅火警，經查火警地點在進豐街66巷，花蓮消防分隊8分鐘後趕到現場，發現起火點是一處1樓木造鐵皮建築，火場已經全面燃燒，猛烈火勢還延燒到隔壁3層樓的水泥建物。
現場人員急呼支援，消防局再增派吉安、自強、美崙、仁里、新秀、北埔等消防分隊，共17車30人趕往搶救。
消防人員布設水線灌救，在清晨1時18分控制火勢，到1時31分火勢撲滅。住戶中有兩人衝出火場時吸到濃煙，輕微嗆傷，另住在一旁3樓水泥建物的林姓婦人，聞到煙味發現火災，逃到3樓屋頂呼救，消防人員冒險架梯爬到屋頂將人救出，3人都被消防人員送醫花蓮慈濟醫院檢查。起火原因正由消防人員調查。
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