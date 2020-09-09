影／台中大媽疑貪快違規 遊覽車閃避不及撞上釀一死
台中市陳姓女子今天上午6時許騎車行經西屯區東大路外側車道，往玉門路方向行駛時，疑欲違規迴轉，而未遵守交通規則，當時直行東大路內側車道的林姓遊覽車司機，沒有發現陳女直接從右側直接欲切到左側，林閃避不及撞上，陳女被撞飛，頭顱破裂，經送醫後宣告不治，林、陳女無酒精濃度，詳細的案發原因，有待後續釐清，暫依過失致死罪偵辦。
據查，陳姓女子（58歲）今天清晨6時許，騎車沿西屯區東大路外側車道，往玉門路方向行駛，該路段為雙黃線禁止左轉、迴轉，林姓男子（47歲）則是駕駛遊覽車沿東大路內側車道直行，但陳女疑欲貪快迴轉或直切至對面，突然從外側切到內側車道，林直行時疑因大車視線角度，沒發現陳女突來的行為，反應不及撞上，陳女被撞飛，安全帽也噴飛，經送醫後，陳女傷重不治。
台中市第六警分局交通分隊獲報到場，林辯稱是陳姓女子違規迴轉，他反應不及才會撞上，有遊覽車的行車記錄器可釐清，經查，林、陳女二人都無酒精濃度，全案將後續調閱監視器釐清案情，全案暫依過失致死罪偵辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言