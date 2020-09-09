影／台中大媽疑貪快違規 遊覽車閃避不及撞上釀一死

台中市陳姓女子今天上午6時許騎車行經西屯區東大路外側車道，往玉門路方向行駛時，疑欲違規迴轉，而未遵守交通規則，當時直行東大路內側車道的林姓遊覽車司機，沒有發現陳女直接從右側直接欲切到左側，林閃避不及撞上，陳女被撞飛，頭顱破裂，經送醫後宣告不治，林、陳女無酒精濃度，詳細的案發原因，有待後續釐清，暫依過失致死罪偵辦。

據查，陳姓女子（58歲）今天清晨6時許，騎車沿西屯區東大路外側車道，往玉門路方向行駛，該路段為雙黃線禁止左轉、迴轉，林姓男子（47歲）則是駕駛遊覽車沿東大路內側車道直行，但陳女疑欲貪快迴轉或直切至對面，突然從外側切到內側車道，林直行時疑因大車視線角度，沒發現陳女突來的行為，反應不及撞上，陳女被撞飛，安全帽也噴飛，經送醫後，陳女傷重不治。