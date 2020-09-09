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國安危機浮現：特勤平時不聯手，戰時真能反斬首？

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全台最美歷史建築圖書館 83歲新化公會堂首度防災演練

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

為響應109年國家防災日活動，台南市消防局第四大隊新化分隊聯合新化區公所在「原新化郡公會堂」舉行地震避難暨搶救實兵演練，這是全台第一個以歷史建築做為青少年圖書館，已有83年歷史，建築很珍貴，消防人員選用「水霧射水」的方式滅火，減少強力水柱對古蹟的破壞，以人命保全為優先、並兼顧保存文化資產為最高原則。

台南市擁有全台最多的古蹟和歷史建築，新化區是日治時期新化郡及新化街所在，區內有武德殿、新化街役場、新化公會堂等歷史建築，還有鍾家古蹟等市定古蹟，另有日式宿舍群及新化老街等具特色的日式建築，前幾年新化老街火警，引發地方重視，在防災防震上不容忽視。

新化分隊今年選定新化公會堂進行古蹟防災演練，新化分隊分隊長鄭全欽表示，據實地瞭解後發現，原新化郡公會堂興建於1937年，台南市政府在2018年整修改造為青少年圖書館，是全台南市第一座設置於歷史建築內的圖書館，保留原有木構造，典藏豐富的書籍，皆屬於易燃物品。

在這棟具有83年歷史建物進行防災演練，新化區公所著重地震初期的應變作為，民眾要牢記保命三步驟「趴下、掩護、穩住」的重要性，並透過這次的實兵演練，讓消防隊員有機會能演習古蹟災害時的救援程序，更可以讓館方工作人員知曉相關災害發生時的應變方式，及如何安全且有效的疏散館內民眾。

台南市新化公會堂歷史建築已有83年歷史，消防人員進行消防演練時，「水霧射水」的方式滅火，減少強力水柱對古蹟的破壞。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化公會堂歷史建築已有83年歷史，消防人員進行消防演練時，「水霧射水」的方式滅火，減少強力水柱對古蹟的破壞。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化公會堂歷史建築已有83年歷史，消防人員進行消防演練時，「水霧射水」的方式滅火，減少強力水柱對古蹟的破壞。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化公會堂歷史建築已有83年歷史，消防人員進行消防演練時，「水霧射水」的方式滅火，減少強力水柱對古蹟的破壞。記者吳淑玲／翻攝

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