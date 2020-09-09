惡霸犬逛瑞豐夜市竟逞凶咬死黑貴賓 狗主人遭罰

高雄一名飼主帶飼養的「惡霸犬」逛夜市，晚間約10點解開繩子牠去小便，結果這隻惡霸犬然衝去咬附近一隻黑貴賓，致當場場死，讓黑貴賓飼主很憤怒，由於惡霸犬不是農委會認定的攻擊性犬隻，不過因「行凶」當時沒有7歲以上的人伴同，高市動保處將依動保法處罰3000到1萬5千元。

高雄著名的瑞豐夜市日前發生狗咬狗事件，凶嫌是隻「惡霸犬」，牠隨主人狂夜市，趁被解開繩索尿尿時攻擊一隻黑色貴賓犬，黑貴賓主人聽到現場民眾驚叫，衝過來時看到被咬住氣管的愛犬血流如注，當場死亡。

高雄市動保處表示，攻擊犬隻致死的這次惡霸犬，已完成植入晶片登記，並注射狂犬病疫苗，但這種犬種並非非農委會認定的六種具攻擊性犬隻，也沒有被列為攻擊性犬隻的紀錄，不過牠當時沒有飼主伴同進而行凶，將依動保法處罰，金額在3000至1萬5000元間。