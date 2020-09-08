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桃園男種菜被翻土機捲入 雙腿慘遭截斷至膝蓋送醫不治
桃園65歲徐姓男子今天傍晚到農田整地打算日後種菜，但妻子見他遲遲未歸出門找人，驚見先生倒臥田裡，雙腳還被翻土機捲入血肉模糊。消防趕到場破壞機具，但徐雙腿均慘遭截斷，已失去呼吸心跳，連同斷肢以乾淨塑膠袋包覆，將徐送醫搶救，但因傷勢過重宣告不治。
據了解，徐男大約傍晚4、5點到田裡工作，但到晚上9點多遲遲未歸，家屬認為很反常，擔心他出意外就出門尋找，才發現徐倒臥田中，雙腳還被捲入翻土機傷勢非常嚴重，立刻打119報案。
桃園市消防局出動3車7人到場，大約10分鐘內就使用破壞機具協助徐脫困，但發現他雙腿被截斷至膝蓋，連同破壞的一小塊機具，將左、右腿以隔袋方式冰敷一併送醫。
警方初步調查，徐男平時就在從事農作，今下午獨自到田體用翻土機整地，打算之後種植蔬菜，但疑似過程中操作不慎雙腿被捲入，妻子到田裡找人才驚覺老公出意外，消防獲報雖離即將他送醫，但仍因傷勢過重宣告不治，警方後續將報請桃園地檢署相驗釐清確切死因。
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