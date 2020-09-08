快訊

8300萬一銀盜領案主嫌潘可夫 今晚被台灣驅逐出境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園男種菜被翻土機捲入 雙腿慘遭截斷至膝蓋送醫不治

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園65歲徐姓男子今天傍晚到農田整地打算日後種菜，但妻子見他遲遲未歸出門找人，驚見先生倒臥田裡，雙腳還被翻土機捲入血肉模糊。消防趕到場破壞機具，但徐雙腿均慘遭截斷，已失去呼吸心跳，連同斷肢以乾淨塑膠袋包覆，將徐送醫搶救，但因傷勢過重宣告不治。

據了解，徐男大約傍晚4、5點到田裡工作，但到晚上9點多遲遲未歸，家屬認為很反常，擔心他出意外就出門尋找，才發現徐倒臥田中，雙腳還被捲入翻土機傷勢非常嚴重，立刻打119報案。

桃園市消防局出動3車7人到場，大約10分鐘內就使用破壞機具協助徐脫困，但發現他雙腿被截斷至膝蓋，連同破壞的一小塊機具，將左、右腿以隔袋方式冰敷一併送醫。

警方初步調查，徐男平時就在從事農作，今下午獨自到田體用翻土機整地，打算之後種植蔬菜，但疑似過程中操作不慎雙腿被捲入，妻子到田裡找人才驚覺老公出意外，消防獲報雖離即將他送醫，但仍因傷勢過重宣告不治，警方後續將報請桃園地檢署相驗釐清確切死因。

徐男到田裡整地打算種菜，雙腳卻不慎遭翻土機捲入，送醫宣告不治。記者曾健祐／翻攝
徐男到田裡整地打算種菜，雙腳卻不慎遭翻土機捲入，送醫宣告不治。記者曾健祐／翻攝
徐男到田裡整地打算種菜，雙腳卻不慎遭翻土機捲入，送醫宣告不治。記者曾健祐／翻攝
徐男到田裡整地打算種菜，雙腳卻不慎遭翻土機捲入，送醫宣告不治。記者曾健祐／翻攝

延伸閱讀

桃園男子雙腳遭翻土機捲入 血肉模糊命危送醫搶救中

興富發再出手 砸24.9億買桃園中路重劃區逾2300坪地

桃園高噪音偵測照相車10月上路 被拍照最高可罰3600元

桃園清潔隊員招考沒身障名額惹議 環保局喊冤

相關新聞

桃園男種菜被翻土機捲入 雙腿慘遭截斷至膝蓋送醫不治

桃園65歲徐姓男子今天傍晚到農田整地打算日後種菜，但妻子見他遲遲未歸出門找人，驚見先生倒臥田裡，雙腳還被翻土機捲入血肉模...

影／驚悚！違規迴轉遭高速撞飛 小客車全毀駕駛命危

徐姓男子今下午開車行經桃園蘆竹南青路、大華街口違規左轉，對向邱姓男子駕駛1輛BMW來不及反應高速攔腰撞上，導致徐及乘客連...

桃園男子雙腳遭翻土機捲入 血肉模糊命危送醫搶救中

桃園65歲徐姓男子今晚9點多，在住處附近操作翻土機，疑似過程未注意，雙腳慘遭機具捲入，目擊民眾見狀趕緊打電話報案。消防趕...

影／保母壓童哄睡監視器全錄下 遇爭議案家長可這麼做

臉書「靠北惡質幼兒園」今PO出一段監視器畫面，指北市松山區某托嬰中心保母「屈膝弓背」壓制孩童午睡，畫面雖經剪接，但壓制時...

桃園蘆竹BMW撞翻March 1名駕駛傷重命危搶救中

桃園市蘆竹區八股路、南青路今下午3點多發生嚴重車禍，1輛黑色BMW和另一輛白色March相撞，導致白色March整輛車翻...

新北衛生局墜樓女員工遭告妨害家庭 通姦除罪化不起訴

新北市衛生局林姓女員工，今年7月3日墜樓身亡，事發前6小時，林女在臉書po文指控遭前一份工作的廖姓長照機構執行長性侵，事...

善化轎車撞破民宅大門擦撞小黃 駕駛：車輛暴衝

台南市善化區陳姓男子上午駕車失控衝撞民宅、撞壞大門還擦撞路旁計程車。陳姓男子酒測值為零，自稱「車輛暴衝」引發意外，還好無...

詭異！老翁一夜未歸躺在廢棄車內 警破窗救人

花蓮76歲呂姓老翁前天下午出門散步後一夜未歸，電話也未接，家屬著急報案協尋。沿著老翁散步路線邊打電話邊尋找時，聽到路邊一...

托嬰中心保母壓孩哄睡 評鑑拿「丙」被踢準公共名單　

去年北市內湖托嬰中心廖姓保母為安撫男嬰入睡，竟用身體悶壓男嬰長達19分鐘致死，引發軒然大波，如今再傳北市松山區有托嬰中心...

台電核3廠檢修 包商資深顧問摔傷顱內出血插管搶救

台電核3廠一家外包廠商66歲的吳姓顧問今天上午近10許在倉庫區爬上1公尺高的堆高機拍照時，突然昏迷跌落地面，同事見意識不...

影／台中八旬阿公躺地不起 暖警幫作腳底按摩金甘心

台中市八旬陳姓老翁在2日晚間因體力不支、左腳抽筋，倒臥在第三警分局立德所前人行道上，警方與其談話間發現老翁疑似迷途，見老...

北市男子牽腳踏車突倒地 失去生命跡象急救中

52歲張姓男子今天上午10點多，牽著腳踏車行經台北市大同區明水路時，突然自摔倒地不起，附近民眾立刻報案，警消趕抵發現張男...

熱門新聞

仿冒「國家隊」口罩追出上游 負責人遭聲押禁見

鐵絲鍊脖、拔指甲 狠心外婆虐死5歲孫判無期徒刑

高雄男子駕車撞2機車肇逃再撞小黃釀2死 驚悚撞擊影片曝光

軍官勾結造船公司浮報上億 海陸高性能快艇爆偷工減料

高雄開車肇逃致2死 肇事男疑為趕去醫院探癌母

獨／台中警喬賭債賣個資涉貪 警局：依法定讞才免職

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。