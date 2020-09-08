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驚悚！違規迴轉遭BMW高速撞飛 小客車全毀駕駛命危

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影／驚悚！違規迴轉遭高速撞飛 小客車全毀駕駛命危

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

徐姓男子今下午開車行經桃園蘆竹南青路、大華街口違規左轉，對向邱姓男子駕駛1輛BMW來不及反應高速攔腰撞上，導致徐及乘客連人帶車翻落路旁邊坡，車體面目全非，徐一度被卡在車內命危，警消趕赴現場將他救出，目前送醫搶救中。

蘆竹分局調查，徐男（41歲）下午3點多駕駛1輛白色小客車，因未依號誌指示違規左轉大華街，對向的邱男（32歲）沿南青路行駛，疑似未注意前車狀況，直接高速攔腰撞上徐的車，導致徐及右前座的洪姓乘客均翻落路旁邊坡。

由於撞擊力道之大，徐的車嚴重扭曲變形，邱駕駛的BMW車頭也幾乎全毀，警消獲報發現，徐當時遭變形板金夾住，整個人受困車內動彈不得，經消防員使用破壞器材將他救出，因傷勢嚴重一度失去呼吸心跳，經現場施以CPR已送醫搶救中，洪則全身擦挫傷，所幸生命跡象穩定。

警方表示，邱男酒測值為0，重傷的徐等待抽血化驗結果中，警方也呼籲，行經路口應減速慢行、注意來車，並遵守路口號誌，以免造成不可挽回悲劇。

徐男駕駛白色小客車違規迴轉，被邱男開的BMW高速撞上，2車均嚴重受損。記者曾健祐／翻攝
徐男駕駛白色小客車違規迴轉，被邱男開的BMW高速撞上，2車均嚴重受損。記者曾健祐／翻攝
徐男遭撞命危，車子也嚴重變形全毀。記者曾健祐／翻攝
徐男遭撞命危，車子也嚴重變形全毀。記者曾健祐／翻攝
邱男駕駛的BMW車頭也嚴重毀損。記者曾健祐／翻攝
邱男駕駛的BMW車頭也嚴重毀損。記者曾健祐／翻攝
徐男駕駛白色小客車違規迴轉，被邱男開的BMW高速撞上，2車均嚴重受損。記者曾健祐／翻攝
徐男駕駛白色小客車違規迴轉，被邱男開的BMW高速撞上，2車均嚴重受損。記者曾健祐／翻攝

BMW 消防員 酒測

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