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影／保母壓童哄睡監視器全錄下 遇爭議案家長可這麼做

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導

臉書「靠北惡質幼兒園」今PO出一段監視器畫面，指北市松山區某托嬰中心保母「屈膝弓背」壓制孩童午睡，畫面雖經剪接，但壓制時間至少長達25秒，保母更在孩子熟睡後，把白毛巾直接覆蓋在幼童臉上，遮住眼口鼻，引發網友撻伐。

「靠北惡質幼兒園」社團版主也在該文留言處提醒，不少托嬰中心都用壓睡方式，建議家長把孩子送托後，要找時間抽看監視器畫面，卻有家長留言指出，托嬰中心會各種推託，不讓家長看畫面。對此，北市社會局強調，家長若遇托育爭議事件，可向園方填報監視器調閱申請，說明爭議事件、調閱期間，托育機構有義務提供，監視器畫面至少也要保存30天。

衛福部今年1月2日新訂「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」，托嬰中心應在戶外區域（前後門出入口、對外窗戶、戶外走道等）、室內公共區域（活動區、睡眠區、清潔區、用餐區、行政區等）加裝彩色監視錄影設備，家長依法可要求托嬰中心提供錄影資料，托嬰中心不得以個資理由迴避。

新規上路後，各機構半年緩衝期，今年7月1日為裝設大限，北市社會局婦女福利及兒童托育科長鐘雅惠表示，北市270餘家托嬰機構都已裝設監視器，裝設方式、規範也都符合法令需求，家長若遇托育爭議事件，可在事件發生或知悉日起14天內，填具申請書，並敘明具體事由，向托嬰中心提出申請，機構有提供義務，但不能翻攝。

鐘雅惠表示，因家長不能翻攝，建議家長若看完影片，或遇爭議事件時務必通報主管機關，主管機關將介入調查，並協助保存影音證據。

人本教育基金會執行長馮喬蘭則認為，監視器只能作為事後查證工具，建議家長在尋找托嬰中心或幼兒園時，務必要向園所主張自己的教育方式，如不得體罰等，千萬不要留空間，一旦留空間，恐讓孩子受到更大傷害。

馮喬蘭也提到，對不能反抗的孩子，台灣教育界仍習慣用控制方法對待幼童，實務上也曾看過，有孩子坐不住，園所竟用膠帶把孩子綁在椅子上；孩子個頭小，容易壓制，有時不只是在睡覺時間，這些教保員平常可能就會用手推，習慣動手動腳，因此家長必須明確向園所主張孩子身體自主權，避免類似案件再發生，不可能靠監視器預防兒童虐待。

臉書「靠北惡質幼兒園」今PO出一段監視器畫面，指北市松山區某托嬰中心保母「屈膝弓背」壓制孩童午睡，畫面雖經剪接，但壓制時間至少長達25秒，保母更在孩子熟睡後，把白毛巾直接覆蓋在幼童臉上，遮住眼口鼻，引發網友撻伐。 圖／監視器畫面
臉書「靠北惡質幼兒園」今PO出一段監視器畫面，指北市松山區某托嬰中心保母「屈膝弓背」壓制孩童午睡，畫面雖經剪接，但壓制時間至少長達25秒，保母更在孩子熟睡後，把白毛巾直接覆蓋在幼童臉上，遮住眼口鼻，引發網友撻伐。 圖／監視器畫面

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