桃園蘆竹BMW撞翻March 1名駕駛傷重命危搶救中

蘆竹區嚴重車禍，1名傷者搶救中。圖／截取至臉書桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區 桃園市蘆竹區八股路、南青路今下午3點多發生嚴重車禍，1輛黑色BMW和另一輛白色March相撞，導致白色March整輛車翻落路邊水溝，車體嚴重變形、毀損，車內1名男性失去呼吸心跳，另1人則全身多處擦挫傷，警消獲報到場已先將傷者送醫。

消防指出，下午3點22分獲報，2輛車在該路口擦撞有人受困，出動9名消防員、1輛消防車及3輛救護車，並以破壞器材將受困者救出，但已失去呼吸心跳，立即施予CPR搶救並送醫，車上另1名邱姓男子四肢擦傷、額頭紅腫，所幸生命跡象穩定。