新北衛生局墜樓女員工遭告妨害家庭 通姦除罪化不起訴

新北市衛生局林姓女員工，今年7月3日墜樓身亡，事發前6小時，林女在臉書po文指控遭前一份工作的廖姓長照機構執行長性侵，事件引發社會議論。廖妻今年4月提告林女妨害名譽，士林地檢署依照被告已故、通姦除罪化予以不起訴處分。

林女今年7月3日遭衛生局約談，當晚竟遭人發現墜樓身亡，檢警調查林女生前6小時，在臉書披露遭廖姓執行長性侵，「他宿醉強暴了我」「不知道哭過幾回」「過了好長一段生不如死的日子」「好不容易掙扎到房間門口開門爬出去，卻又硬生生的被人勾著脖子掩著嘴的拖回房」，林女長文指控「你用強暴，謊言，暴力，背叛毀了我的人生」「願用這條命，讓真相浮出檯面」。

林女墜樓身亡後，廖男事後接受本報採訪稱，自己跟林女是男女朋友，雖然對不起老婆，但絕無暴行性侵情事，對不幸事情也相當遺憾，希望司法調查能盡快讓雙方家庭回復平靜。全案由新北地檢偵辦中。

廖妻今年4月至土城分局提告林女妨害家庭，廖男則在今年6月至樹林分局提告林女妨害名譽，經單一窗口轉由淡水分局送辦，士林地檢署依照被告已故，加上通姦除罪化，妨害家庭案件予以不起訴處分。