快訊

華為余承東：鴻蒙手機最快明年出 有80％安卓水準

王金平：蔡總統不希望擦槍走火 國民黨需扮重要角色

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北衛生局墜樓女員工遭告妨害家庭 通姦除罪化不起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

新北市衛生局林姓女員工，今年7月3日墜樓身亡，事發前6小時，林女在臉書po文指控遭前一份工作的廖姓長照機構執行長性侵，事件引發社會議論。廖妻今年4月提告林女妨害名譽，士林地檢署依照被告已故、通姦除罪化予以不起訴處分。

林女今年7月3日遭衛生局約談，當晚竟遭人發現墜樓身亡，檢警調查林女生前6小時，在臉書披露遭廖姓執行長性侵，「他宿醉強暴了我」「不知道哭過幾回」「過了好長一段生不如死的日子」「好不容易掙扎到房間門口開門爬出去，卻又硬生生的被人勾著脖子掩著嘴的拖回房」，林女長文指控「你用強暴，謊言，暴力，背叛毀了我的人生」「願用這條命，讓真相浮出檯面」。

林女墜樓身亡後，廖男事後接受本報採訪稱，自己跟林女是男女朋友，雖然對不起老婆，但絕無暴行性侵情事，對不幸事情也相當遺憾，希望司法調查能盡快讓雙方家庭回復平靜。全案由新北地檢偵辦中。

廖妻今年4月至土城分局提告林女妨害家庭，廖男則在今年6月至樹林分局提告林女妨害名譽，經單一窗口轉由淡水分局送辦，士林地檢署依照被告已故，加上通姦除罪化，妨害家庭案件予以不起訴處分。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

新北市衛生局一名30歲女性約聘員工墜樓。資料圖／本報記者翻攝
新北市衛生局一名30歲女性約聘員工墜樓。資料圖／本報記者翻攝

衛生局 性侵 通姦除罪化 妨害名譽

延伸閱讀

棒球／新北市長盃開打 34支球隊搶金盃

國家隊口罩過勞？ 新北：中央速檢討放寬工時

國中生開窗怎墜樓亡？業者：多雨氣密窗易卡死要用力推

科學教育館驚傳男大生墜樓 頭部撕裂傷失去生命徵象

相關新聞

新北衛生局墜樓女員工遭告妨害家庭 通姦除罪化不起訴

新北市衛生局林姓女員工，今年7月3日墜樓身亡，事發前6小時，林女在臉書po文指控遭前一份工作的廖姓長照機構執行長性侵，事...

善化轎車撞破民宅大門擦撞小黃 駕駛：車輛暴衝

台南市善化區陳姓男子上午駕車失控衝撞民宅、撞壞大門還擦撞路旁計程車。陳姓男子酒測值為零，自稱「車輛暴衝」引發意外，還好無...

詭異！老翁一夜未歸躺在廢棄車內 警破窗救人

花蓮76歲呂姓老翁前天下午出門散步後一夜未歸，電話也未接，家屬著急報案協尋。沿著老翁散步路線邊打電話邊尋找時，聽到路邊一...

托嬰中心保母壓孩哄睡 評鑑拿「丙」被踢準公共名單　

去年北市內湖托嬰中心廖姓保母為安撫男嬰入睡，竟用身體悶壓男嬰長達19分鐘致死，引發軒然大波，如今再傳北市松山區有托嬰中心...

台電核3廠檢修 包商資深顧問摔傷顱內出血插管搶救

台電核3廠一家外包廠商66歲的吳姓顧問今天上午近10許在倉庫區爬上1公尺高的堆高機拍照時，突然昏迷跌落地面，同事見意識不...

影／台中八旬阿公躺地不起 暖警幫作腳底按摩金甘心

台中市八旬陳姓老翁在2日晚間因體力不支、左腳抽筋，倒臥在第三警分局立德所前人行道上，警方與其談話間發現老翁疑似迷途，見老...

北市男子牽腳踏車突倒地 失去生命跡象急救中

52歲張姓男子今天上午10點多，牽著腳踏車行經台北市大同區明水路時，突然自摔倒地不起，附近民眾立刻報案，警消趕抵發現張男...

台東1現役軍人車禍肇逃 他辯為攔友人不慎撞上

台東1名劉姓現役軍人昨晚開車找孫姓友人談事，涉嫌撞上騎腳踏車的友人，造成對方顱內出血送醫急救，劉逃離現場涉嫌肇逃，警方據...

竹東6殯葬業者遭檢舉挨罰 縣長楊文科向業者喊話

新竹縣竹東鎮沿河街6家殯葬業者殯葬設施未合法，縣府已開罰30萬元至40萬元，並限期3年內改善，縣長楊文科今天在主管會報上...

指紋捺印迷途者福音 5分鐘建檔、10分鐘找到回家的路

雲林縣65歲以上老年人口約有12多萬人，占全縣人口比例近18%，縣警局指出，近年各派出所經常尋獲失智長者流落街頭，但「回...

騎百萬哈雷撞樹重傷 「時尚網紅」男友涉詐欺遭起訴

時尚網紅Doris（林若佳）的男友「虎頭哥」鍾孟志，於2015至2016年間，以家用為由向交好的鄰居夫婦借款1800萬多...

拿名牌包潮服男偷朴子銀樓金戒指 逃亡43小時落網

台中市20歲楊姓男子6日晚間穿潮服拿名牌包，從台中開車到嘉義縣朴子市某銀樓，到店內誆稱買金戒指，70多歲老闆取出7、8枚...

熱門新聞

瘋狗浪打向大溪漁港釀4死 事發前釣客身影曝光

高雄男子駕車撞2機車肇逃再撞小黃釀2死 驚悚撞擊影片曝光

影╱大溪漁港「瘋狗浪」影像曝光 10幾名釣客不見了

高雄開車肇逃致2死 肇事男疑為趕去醫院探癌母

影／增至4死 宜蘭大溪漁港北方海域撈起一具大體

員警未獲校方高層同意 帶走高中生釐清案情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。