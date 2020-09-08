花蓮鯉魚潭電動船遭潑漆 業者報警偵辦

花蓮壽豐鄉鯉魚潭租船業者發現自家9艘船艇被人惡意潑漆，潭面也漂有一層油污。業者已報警查辦，縱管處鯉魚潭管理站今天表示，潑漆恐造成水質污染，可依法開罰新台幣30萬元以下罰款。

在鯉魚潭西側碼頭經營船隻出租生意的業者林三郎今天指出，早上7時許員工發現碼頭內8艘電動船跟1艘10人座快艇被潑大量油漆，昨天傍晚下班前確定船隻都是正常的，推測是昨天晚間發生的。

林三郎說，電動船隻造價新台幣20萬元、快艇價格100萬元，潑漆範圍從座椅、船舵跟電子螢幕都受到波及，且油漆清理困難，員工用甲醛擦拭味道難聞，至少要7天時間恢復，財務及營業損失估計近10萬元。

林三郎說，遊艇業者很團結，過去沒發生過類似的破壞事件，但他7月份曾和鄰近餐廳有糾紛，懷疑跟這次潑漆事件有關，已報警調查。

遭潑漆船隻附近水域，水面漂浮一層油漬。縱管處鯉魚潭管理站主任蔡威平表示，因潑漆可能造成鯉魚潭水質污染，查獲肇事者後，將依發展觀光條例，裁罰3萬元以上30萬元以下罰款。

吉安警分局今天指出，獲報鯉魚潭西側碼頭毀損案件，經調閱路口監視器，目前已鎖定特定涉案對象，全力偵辦中，也將加強沿線巡邏勤務維護治安。