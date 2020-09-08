很醉...男子酒駕連撞5車 酒測值高達1.54毫克

劉姓男子昨晚酒駕，在台中市東勢區連撞5車才停下。記者游振昇／翻攝

劉姓男子昨天深夜酒駕，開賓士車在台中市東勢區連續撞停路邊車輛，共撞到一輛小貨車、2輛轎車和2輛機車後才停止，據了解，他的酒測值高達1.54毫克，警方今天依公共危險罪嫌將他移送法辦。

警方表示，30歲劉男昨晚11點47分，開賓士車，在東勢區由東關路六段往和平方向行駛，失控撞上路旁3輛轎車和小貨車與2輛機車，劉男頭部外傷、左肋骨骨折及左臂撕裂傷，送往東勢農民醫院治療無生命危險。

車禍發生時，造成巨大聲響，許多居民睡夢中驚醒查看，小貨車主外出查看，發現停在自家門前的車竟被撞到別處，嚴重毀損，而肇事賓士車車頭嚴重毀損，撞擊力道強；警方呼籲駕駛人喝酒不開車、開車不喝酒，以維護自身及其他用路人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康