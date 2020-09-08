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善化轎車撞破民宅大門擦撞小黃 駕駛：車輛暴衝
台南市善化區陳姓男子上午駕車失控衝撞民宅、撞壞大門還擦撞路旁計程車。陳姓男子酒測值為零，自稱「車輛暴衝」引發意外，還好無人傷亡。
善化區什乃里54歲陳姓男子駕車自善化區陽明路行經興農路口、右轉興農路時，突然失控撞進路旁透天厝，撞毀大門還擦撞到一旁計程車，因撞擊發出巨響，路口車流量大，嚇到許多經過民眾，路口一度交通雍塞。
善化警分局表示，獲報派員前往現場協助疏導交通，調查事故原因，員警現場對陳姓駕駛進行酒測，而陳姓駕駛也沒有受傷。
陳姓駕駛供稱，當時只發現車子突然急加速暴衝，失控撞進民宅，他也驚嚇不已。警方表示，後續賠償事宜由當事人私下協調，因肇事車只有保強制險，破損民宅大門與計程車毀損修復將花不少錢。
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