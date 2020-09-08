全國交通大執法首週 路口車禍受傷件數趨減

為期一個月全國「路口安全大執法」上路一週來，警政署今天說，統計首週共取締5萬9639件，以台中市8324件居冠，違規最多為闖紅燈及紅燈右轉，但全國路口車禍受傷件數有減少趨勢。

根據警政署最新統計資料指出，全國「路口安全大執法」1至7日共取締5萬9639件交通違規，其中又以闖紅燈及紅燈右轉的4萬7684件居冠；其次為行人未依規定行走行穿線及未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路計7566件。

此外，車輛轉向不暫停讓行人及視覺障礙者優先通行有2463件；汽機車不停讓行人及視覺障礙者為1926件。

警政署統計，今年1至7月的全國路口車禍受傷件數為25萬4868件、日平均數為714件；相較全國「路口安全大執法」首週車禍受傷總數2641件、日平均數377件，前者日平均數較後者減少337件、減幅47.19%。

警政署表示，從上述路口車禍受傷數字來看，全國「路口安全大執法」上路首週的交通違規情形有改善趨勢，但因首週天數較短，單從短期趨勢觀察仍顯不足，後續還需較長期間的觀察。

台北市政府警察局交通警察大隊表示，統計北市1至6日針對5大執法重點取締共計5746件，其中車輛違規有3746件、行人違規2000件；另，路口交通事故首週計249件，與去年同期相比要減少26件。

交通警察大隊指出，行人相對汽機車顯無保護措施，一旦發生交通事故，傷害往往較嚴重，除持續配合台北市交通局進行交通安全宣導外，將持續針對重點執法項目取締。盼透過導正民眾用路習慣，建立「路口停讓」及「人本交通」文化，以維護路口交通安全與秩序。

新北市府警察局交通大隊今天表示，統計1日至7日，共取締交通違法7564件，路口事故共發生235件；與實施前7日的326件比較，減少91件、受傷人數減少146人。

交大表示，執行「路口安全大執法」是以保障行人安全為前提，1日至7日取締汽機車未停讓行人775件、闖紅燈（含紅燈右轉）5512件，及行人未依規定穿越道路1277件，共取締7564件，對非重大惡意違規以勸導為主，統計專案期間實施勸導6504件，提醒用路人遵守交通規則，並非以舉發為單一手段。

桃園市警局交通警察大隊表示，執行路口安全大執法共舉發7370件，其中未禮讓行人533件、闖紅燈及紅燈右轉5930件、行人違規907件。路口事故共發生282件、323人受傷，與去年同期相較事故件數約下降10.5%。

警方說，取締原則以汽車距離行人1個車道寬、約3公尺，作為取締認定基準，同時持續滾動式檢討交通執法策略。有民眾向執勤員警表達感謝，認為汽車駕駛人在路口禮讓行人的狀況明顯有改善，讓用路人安心不少。警方提醒駕駛，應該養成禮讓行人的習慣，行人在穿越馬路時也要注意左右來車，共同維護交通安全。

台中市警局交通大隊統計，1日至7日間，台中市總計開出8324張罰單，闖紅燈及紅燈右轉7327張居冠，行人未依規定穿越道路600張，車輛轉向不暫停234張。警方指出，民眾對於大執法都認為是好事，但許多用路人仍不清楚加強執法規定，呼籲車輛行經路口應注意禮讓，行人應依規定穿越路口。

交大員警指出，大執法一週後，路口車輛禮讓部分大部分用路人都養成習慣，但行人應依規定穿越道路習慣，還需加強宣導，尤其夜間突然穿越道路容易發生事故，民眾需多加注意。

台南市警局交通大隊統計，1日至6日交通大執法期間，台南市共開出4438張罰單，以闖紅燈4114張居冠，行人違規195張，汽機車不讓路人129張。

警方發現，大執法期間，傷亡事件普遍降低，行人明顯感受到用路權受到尊重。市民也說，汽機車遇到斑馬線時，會主動停下來讓行人，讓人感到安全許多。

高雄市政府警察局配合全國交通大執法，截至6日，共取締4843件違規，包括汽機車不停讓行人102件、車輛轉向不暫停讓行人167件、闖紅燈及紅燈右轉4484件、行人違規90件；其中最多違規的是闖紅燈及紅燈右轉紅燈，占逾9成比例。

另外，高雄市路口交通事故方面，統計至6日止，A2車禍（造成人員受傷或超過二十四小時死亡的交通事故）103件、115人受傷，與去年同期比較A2減少15件，受傷減少21人。

不過，高雄市7日深夜發生一起小客車撞計程車的重大事故，造成兩死一傷。這起重大交通事故，為一週來的交通大執法增添憾事，交大指出，將再檢討精進作為。