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詭異！老翁一夜未歸躺在廢棄車內 警破窗救人
花蓮76歲呂姓老翁前天下午出門散步後一夜未歸，電話也未接，家屬著急報案協尋。沿著老翁散步路線邊打電話邊尋找時，聽到路邊一輛窗戶塗滿紅漆的廢棄箱型車傳出鈴聲，赫然發現老翁虛弱得躺在車內，車門卻打不開，警方趕緊破窗救人，幸好生命跡象穩定，送醫後無大礙。
花蓮警分局自強派出所長陳禮廷表示，昨天上午9時許接獲民眾報案，稱其父親下午出門後即未返家，員警立即以特徵調閱相關監視器，積極擴大搜尋；不過家屬於台鐵花蓮工務段花蓮分駐所北側草叢，發現老翁反鎖於廢棄車內，員警立即通知救護人員，衡量現場狀況後立即破窗救援，所幸老翁生命跡象正常，就醫後無大礙。
警方指出，呂姓老翁前天下午出門散步後失蹤，直到昨天上午發現，失蹤不到24小時，女婿宋姓男子沿著散步路線撥打老翁電話，在廢棄車輛內找到人，看起來精神不佳。
該車輛顯然棄置已久，車後不但被台鐵貼上公告要求移車，車內有髒汙棉被，車窗全被塗滿紅漆，看起來十分詭異。至於為何老翁反鎖在車內，家屬低調不願受訪，只希望老翁平安無事。
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