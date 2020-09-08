托嬰中心保母壓孩哄睡 評鑑拿「丙」被踢準公共名單　

去年北市內湖托嬰中心廖姓保母為安撫男嬰入睡，竟用身體悶壓男嬰長達19分鐘致死，引發軒然大波，如今再傳北市松山區有托嬰中心保母用身體壓制孩子要哄睡，引爆網友怒火，由於影片經剪接，但保母「屈膝弓背」壓在孩子身上至少長達25秒，見孩子熟睡後，保母再將白毛巾蓋在孩子頭上，旋即起身離開，所幸孩子無大礙，但影片曝光，網友也質疑「是想置孩子於死地嗎？」

據了解，該間托嬰中心過去頗受好評，也在北市準公共化托嬰中心名單，但去年因中心孩童感染腸病毒未通報社會局等缺失，評鑑拿「丙」等，最後被從名單上剔除，如今卻又傳出疑似不當對待幼童。北市社會局表示，今上午已派社工員至托嬰中心現場了解照顧情形，並調閱教保日誌、監視器畫面、主任訪談。

社會局表示，毛巾蓋頭是不當行為，已要求社工到場告誡，另針對保母「屈膝弓背」的壓制行為，社會局表示將再釐清、裁處，若查有不當對待事實，針對有不當對待行為之托育人員，將依「兒少權法」裁處新台幣6萬至60萬並公告姓名，業者亦可能受同等罰鍰，情節嚴重者得命其停辦，並公布負責人姓名。

記者致電托嬰中心，業者表示自己沒有立場回覆，且現在午休比較忙，會再請主管回電。

有家長將托嬰中心監視器畫面投訴至臉書社團「靠北惡質幼兒園」，單從影片看來，一名保母「屈膝弓背」壓制在孩子身上，過了至少25秒，眼看孩子熟睡，再拿毛巾蓋在孩子頭上，明顯已遮住口鼻。

影片後段，只見孩子們進行團康活動，其中一名教師，手朝著男童頭揮下去，力氣相當大，只見男童瞬間跌坐在地；也有其他孩童在教室活動，保母還在一旁滑手機，時不時還出手揮幼童。