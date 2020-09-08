影／台中八旬阿公躺地不起 暖警幫作腳底按摩金甘心

台中市第三警分局警員林其賢，2日晚間替路倒的八旬老翁腳底按摩，並帶回派出所內通知家屬帶回。圖／第三警分局提供

台中市八旬陳姓老翁在2日晚間因體力不支、左腳抽筋，倒臥在第三警分局立德所前人行道上，警方與其談話間發現老翁疑似迷途，見老翁痛苦不堪卻又不肯就醫，警員林其賢平時即有運動習慣，對緩解抽筋方法稍有認知，便先行協助老翁舒緩抽筋症狀後，將老翁攙扶入內休息，並通知家人至所接回家，暖心舉動深獲家屬感謝。

台中市第三分局立德所警員林其賢在2日上午10時許值班時，一名熱心民眾跑進所內通報，派出所前方有名老翁倒在草叢裡，警員前往查看，發現陳姓老翁（82歲）意識清楚卻無力起身，還將雙腳的鞋子脫掉放在一旁，就躺在轉角人行道上。

陳姓老翁表示，只是腳抽筋不願就醫，想要坐在地上休息一下。但因老翁遲遲無法說清楚自己身分，語意不清也無法解釋為何要站在派出所前，疑似為迷失老人。

台中市第三警分局警員林其賢，2日晚間替路倒的八旬老翁腳底按摩，並帶回派出所內通知家屬帶回。圖／第三警分局提供

警員就先協助老翁將腳板緩慢往上拗，並適度按摩其患處，待症狀稍微緩解後，請其他警力協助攙扶老翁入內休息，並提供飲用水及泡麵供其果腹，同時聯繫家人將老翁帶回家。

老翁的女兒、女婿接獲通知後趕到派出所，透露父親有失智症狀，先前就有走失紀錄，所以在父親皮包內放有家人的聯絡方式，十分感謝警方的即時協助。

警方提醒家人或長者如曾有走失紀錄，可向社會局申請愛心手鍊，或在身上衣服、拐杖等隨身物品標示家人聯絡方式，以便盡速送走失者返家。