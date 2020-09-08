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台東1現役軍人車禍肇逃 他辯為攔友人不慎撞上

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東1名劉姓現役軍人昨晚開車找孫姓友人談事，涉嫌撞上騎腳踏車的友人，造成對方顱內出血送醫急救，劉逃離現場涉嫌肇逃，警方據報今天凌晨將劉逮捕歸案。目前警方偵辦釐清案情。

據警方透露表示，昨天晚上11點多，據報更生路上一家檳榔攤前發生交通事故，前往處理時，發現一輛腳踏車遭撞，肇事駕駛逃逸，經循線追查，今天凌晨2點將肇事駕駛逮捕偵辦。

警方初步調查後，發現劉為服務於陸軍台東地區指揮部下士現役軍人，他辯稱去更生路一家檳榔攤找孫姓友人談事，但孫未理會騎腳踏車離去，他想要攔下友人，結果不小心撞了下去，一時緊張開離現場。

由於撞擊力道猛烈，孫姓友人頭部受創，民眾見狀緊急通知119，將其送往馬偕醫院治療，經醫師診斷有顱內出血情形，目前住院開刀手術中。由於孫正住院治療中，無法製作筆錄，警方表示待孫病情好轉再行製作筆錄。

檳榔攤業者表示，劉男到檳榔攤後有敲鐵門要友人，結果友人騎腳踏車不停車，劉不知道甚麼原因就撞到友人，就變成車禍案件。

台東1名劉姓現役軍人，昨晚開車找孫姓友人談事，疑不小心撞傷騎腳踏車的友人，逃離現場，警方據報今天凌晨將劉逮捕歸案。記者尤聰光／攝影
台東1名劉姓現役軍人，昨晚開車找孫姓友人談事，疑不小心撞傷騎腳踏車的友人，逃離現場，警方據報今天凌晨將劉逮捕歸案。記者尤聰光／攝影

腳踏車 軍人 台東

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