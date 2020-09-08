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竹東6殯葬業者遭檢舉挨罰 縣長楊文科向業者喊話
新竹縣竹東鎮沿河街6家殯葬業者殯葬設施未合法，縣府已開罰30萬元至40萬元，並限期3年內改善，縣長楊文科今天在主管會報上再次強調，6家業者申請到「殯葬設施服務業」使用執照前，依法不得從事殯葬設施服務業的事項，一經查獲違反規定，縣府將依法裁罰，且得連續裁罰。
楊文科表示，針對竹東殯葬業者最近陳情及被檢舉的事情，他再次說明，目前6家殯葬禮儀服務業，他們做的工作與代書相似，幫人接洽喪家辦理告別式等服務事項，不能做殯葬設施服務業，包含冰櫃、廳堂、禮堂這些設施，而業者被檢舉就是因為他們做了這些設施服務。
楊文科也對業者喊話，對於過去6家業者服務鄉親的貢獻非常感激，但時代不一樣，必須依法行事，因此給業者3年時間，希望他們盡快申請殯葬設施服務業使用執照，成功申請後就可辦理上述服務設施，也希望竹東鎮公所與竹東鎮立殯儀館與6家業者可做協調、溝通，讓業者在接洽到相關業務時可跟鎮立殯儀館合作，這也是上上之策。
縣府民政處長李安妤也解釋，此6家業者因無殯葬設施服務業使用執照，因此不能有冰櫃、洗屍間、法醫檢驗室等，只能夠做禮儀的服務，如業者可接運遺體到喪家中，在喪家的家中辦理告別式，但不能在業者的營業場所做這樣的行為。
新竹縣消保官靳邦忠日前也接到殯葬服務業者陳情，表示竹東殯儀館收費高，對消費者不利。對此，靳邦忠表示，殯儀館收費標準屬於市場供需機制，消保官無從介入市場費用的收取標準，這是屬於業者與業者間的市場交易競爭行為所導致的不公平投訴，是否影響交易秩序非屬於地方消保官的權責。
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