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指紋捺印迷途者福音 5分鐘建檔、10分鐘找到回家的路

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導

雲林縣警局目前以縣內長青食堂、社區發展協會、關懷據點、巷弄長照站及各鄉鎮市老人會為指紋捺印推廣主力，民眾及民間團體有需求也可聯繫警方申請。圖／雲林縣警局提供
雲林縣警局目前以縣內長青食堂、社區發展協會、關懷據點、巷弄長照站及各鄉鎮市老人會為指紋捺印推廣主力，民眾及民間團體有需求也可聯繫警方申請。圖／雲林縣警局提供

雲林縣65歲以上老年人口約有12多萬人，占全縣人口比例近18%，縣警局指出，近年各派出所經常尋獲失智長者流落街頭，但「回家的路」往往需費一番功夫，因此於民國97年開始執行指紋捺印服務，實行12年來已成功為3800位民眾建檔，今年至8月止成功協助4位建檔者確認身分。

縣警局指出，歷年來因捺印指紋建檔而被確認身分者，最高齡為81歲，年紀最輕為57歲，2016年曾有一名長者因腦中風路倒送醫，員警以人臉辨識系統比對無法得知身分，最後透過建檔的捺印指紋，確認是64歲陳姓長者，雖數日後仍不幸往生，但得以及時協助返家善終。

今年5月也曾有位斗南鎮老翁3天內迷路2次，因未按捺指紋，「撿」到他的新光派出所、斗南派出所接連以辦案精神，一波三折才找到老翁的家。

根據研究，未來46年台灣失智人口數平均每天增加36人，每40分鐘增加1位失智者，雲林縣警察局自97年起，提供失智老人、精神病患及身心障礙者等對象，建立指紋捺印檔案；為了減少走失人口衍生的社會問題，目前凡有意願並填寫自願捺印同意書的民眾，皆受理建檔，且無年齡限制。

縣警局表示，指紋捺印建檔只要填寫個人基本資料，及同意聲明書後，由警察人員協助申請人在專用指紋卡捺印指紋即可完成；爾後需靠檔案協尋時，過程也僅須10分鐘，提高失蹤後尋獲的機會。

指紋捺印建檔可使未帶身分證件，卻已有指紋建檔的走失民眾，在被尋獲後利用指紋進行即時指紋資料庫連線比對，可快速確認其身分，協助迷途者返家。對於抗拒佩戴防失智手環或手環遺失的長者而言，無疑是提供另一項便利的身分確認系統。

目前警方以縣內長青食堂、社區發展協會、社區關懷據點、社區巷弄長照站及各鄉鎮市老人會為指紋捺印推廣主力，若民眾及各民間團體有相關需求，也可聯繫縣警察局05-5320259，或各警分局詢問申請。

指紋捺印建檔只要填寫個人基本資料及同意聲明書後，由警察人員協助申請人在專用指紋卡捺印指紋即可完成。圖／雲林縣警局提供
指紋捺印建檔只要填寫個人基本資料及同意聲明書後，由警察人員協助申請人在專用指紋卡捺印指紋即可完成。圖／雲林縣警局提供
凡有意願並填寫自願捺印同意書的民眾，警方皆受理建檔，且無年齡限制。圖／雲林縣警局提供
凡有意願並填寫自願捺印同意書的民眾，警方皆受理建檔，且無年齡限制。圖／雲林縣警局提供

失智 警察 老翁 老年人口 人臉辨識

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