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宜蘭瘋狗浪釀重大死傷 布袋商港釣客需穿救生衣

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
去年嘉義縣布袋商港公告合法開放海釣區，由高雄港務分公司布袋管理處委託布袋釣魚協會管理，釣客應遵守規定，穿救生衣及防滑鞋。圖／取自布袋釣魚協會臉書
去年嘉義縣布袋商港公告合法開放海釣區，由高雄港務分公司布袋管理處委託布袋釣魚協會管理，釣客應遵守規定，穿救生衣及防滑鞋。圖／取自布袋釣魚協會臉書

宜蘭縣頭城大溪漁港昨天上午發生瘋狗浪襲捲釣客，造成10人落海，4死4傷1人尚未脫險的意外；海釣區安全引人關注；去年嘉義縣布袋商港公告合法開放海釣區，由高雄港務分公司布袋管理處委託布袋釣魚協會管理，到下個月屆滿周年，協會統計吸引近萬名釣客，釣客應遵守規定，穿救生衣及防滑鞋。

布袋出身的立委蔡易餘去年受理釣客陳情，召集航港局、高雄港務分公司等單位及釣客代表，在布袋商港協調，達成開放北堤做海釣區，發展觀光休閒共識，港務公司公去年10月開放海釣，釣客開心有合法安心海釣去處。

開放區域北防波堤內側以外西側，長度660公尺，開放時段周一到周五凌晨5點到晚間9點，委託布袋釣魚協會管理，協會雇管理人在場收費管理，每人收費百元，含意外保險及清潔費，釣客應遵守規定，穿救生衣及防滑鞋　

釣魚協會說，海釣區雇管理員管理，釣客進場需穿救生衣、防滑鞋，遇風浪大不開放。港務公司布袋管理處說，嘉義縣海岸線有外傘頂洲屏障，少先長浪、瘋狗浪，海釣區開放管理後，釣客遵照規定，港警會加強巡視，發現釣客擅闖或不穿救生衣，依商港法處罰。

去年嘉義縣布袋商港公告合法開放海釣區，由高雄港務分公司布袋管理處委託布袋釣魚協會管理，釣客應遵守規定，穿救生衣及防滑鞋。圖／取自布袋釣魚協會臉書
去年嘉義縣布袋商港公告合法開放海釣區，由高雄港務分公司布袋管理處委託布袋釣魚協會管理，釣客應遵守規定，穿救生衣及防滑鞋。圖／取自布袋釣魚協會臉書
去年嘉義縣布袋商港公告合法開放海釣區，由高雄港務分公司布袋管理處委託布袋釣魚協會管理，釣客應遵守規定，穿救生衣及防滑鞋。圖／取自布袋釣魚協會臉書
去年嘉義縣布袋商港公告合法開放海釣區，由高雄港務分公司布袋管理處委託布袋釣魚協會管理，釣客應遵守規定，穿救生衣及防滑鞋。圖／取自布袋釣魚協會臉書

嘉義 高雄港 蔡易餘

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