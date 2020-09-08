騎百萬哈雷撞樹重傷 「時尚網紅」男友涉詐欺遭起訴

時尚網紅Doris（林若佳）的男友「虎頭哥」鍾孟志，於2015至2016年間，以家用為由向交好的鄰居夫婦借款1800萬多元，口頭表示名下有忠孝東路等6處有房產可擔保，最後鍾男沒還錢挨告。台北地檢署調查後，今依詐欺罪嫌起訴他。

根據週刊報導，鍾孟志情史豐富，曾經與女星蕭淑慎交往，兩人愛得轟轟烈烈，之後鍾男與女友Doris生下一女「鳳梨」，但鍾男於2018年5月因騎百萬哈雷重機撞樹自摔，昏迷住院、無法言語。

鍾孟志的哥哥鍾孟憲也小有名氣，他跟女星劉香慈有過短暫戀情，當時因此獲得「賓利男」的封號。檢方調查，鍾孟志於2015至2016年間，向幼年曾住過忠孝東路名人巷的鄰居夫婦表明急需家用，獲得借款1800萬多元。

鍾孟志當時口頭說名下有北市忠孝東路、內湖、新北市新莊區等6處有房產可作擔保，還說有些錢交給哥哥使用。最後鍾男沒還錢，還藉故拖延，夫婦查閱房產及謄本等資料，發現房產並非鍾男所有，控告鍾孟志及鍾孟憲涉嫌詐欺。

檢方傳喚鍾孟志未到庭，鍾孟憲提出弟弟在療養院的住院及診斷證明，指弟弟因車禍重傷住在療養院，檢方函詢療養院，院方證實鍾智力退化如幼童、無語言及自理能力。