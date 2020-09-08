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拿名牌包潮服男偷朴子銀樓金戒指 逃亡43小時落網
台中市20歲楊姓男子6日晚間穿潮服拿名牌包，從台中開車到嘉義縣朴子市某銀樓，到店內誆稱買金戒指，70多歲老闆取出7、8枚讓他試戴，他看上5錢價值3萬4千元戒指，再拿名牌皮夾騙說錢不夠，要去提領。老闆不疑有他，回頭發現男子不見，戒指不翼而飛。
朴子警分局偵查隊及朴子派出所組專案小組，過濾上百支調視器，掌握楊男行蹤，案發43小時，昨晚在台中市豐原，趁楊男帶妻兒、老婆逛街時逮捕，楊男坦承犯行，他驚訝地對員警說，「你們這麼那麼快就找到我？！」
警方調查，楊男屬單獨犯案智慧型慣竊，偷來金戒指變賣花用，部分拿來還車禍欠款，部分買物品，他開車穿潮服、拿名牌包，讓銀樓老闆鬆懈心防，首次到鄉下朴子市，挑老銀樓犯案，心想監視器少，不會被發現，得手後直接開車回台中。
銀樓老闆說，歹徒穿著體面，拿名牌皮夾，挑戒指不慌不忙，讓他感覺是有錢客人，未特別提防，歹徒看中的金戒指大多介於3至五錢間，款式多，試戴看不出異樣，挑5分鐘後說看中1枚金戒指，打開皮夾說錢不夠，要去領現金，此時剛好垃圾車到，孫女出去倒垃圾，男子離開，他清點才發現少1枚金戒指。
警方出示監視器拍到他進銀樓挑金戒指畫面，還有在楊男車上找到當天犯案衣服，加上案發當天銀樓老闆孫女指證，人物證齊全，楊男坦承不諱，警方懷疑還涉及其他竊案，將他依竊盜罪嫌法辦，並循線擴大偵辦。
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