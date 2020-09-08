影／不要命？男說被朋友丟包 中山高穿梭車道不聽勸

20多歲李姓男子昨天清晨7點多闖入中山高新竹、苗栗交界路段的南下車道及中央分隔島，在高速公路上來回穿越，來往車輛紛紛急煞閃避，險釀事故，國道警方趕往處理，好言相勸，不料他不聽勸阻，在車道上奔走，還推倒2名警員造成他們手部擦傷，稍後支援警力到場將他壓制；調查時，他聲稱當時是被朋友「丟包」在高速公路上，警方訊問後依公共危險、妨害公務罪嫌將他移送新竹地方檢察署偵辦。

國道公路警察局第二公路警察大隊副大隊長鄧明隆指出，大隊昨天清晨7點31分接獲通報國道1號106.7公里(新竹寶山)南下車道有人穿越車道，警方立即調派多部巡邏車前往查看，率先抵達的高姓、沈姓員警發現李姓男子闖入車道及中央分隔島，來回穿越高速公路，來往車輛紛紛急煞閃避，險象環生。

高姓、沈姓員警立即下車處理，但對方不聽勸阻，員警顧及他和往來車輛安全，立刻採取保護管束措施，但李姓男子拒不配合，還出手推倒沈、高2人，員警和李姓男子3人都受到擦傷， 隨後支援警力趕抵，以優勢警力將李姓男子壓制帶回調查。