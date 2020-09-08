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線上購物詐騙亂槍打鳥 農婦68萬血汗積蓄險飛了
屏東縣林邊鄉1名農婦昨天到林邊郵局匯款，行員見她的手提袋內裝有大把現鈔，郵局值班經理查出婦人要匯的指定帳戶為交易異常帳戶，通知警方協助處理，員警到場關心詢問，60歲的戴姓農婦表示是要幫女兒匯款購買美容相關材料，員警說明是詐騙集團常用的線上購物詐騙手法，及時阻止匯款；戴姓農婦直道謝，這筆積蓄都是辛苦務農存下的血汗錢。
東港分局林邊分駐所員警獲報後趕到林邊郵局，發現戴姓農婦手提袋內裝有68萬元現金，在郵局櫃檯前準備匯款，行員和她話家常拖延時間，員警詢問匯款用途，農婦表示是幫要幫女兒購買美容材料，匯到一個指定帳戶，這時，郵局值班經理查出該帳戶是交易異常帳戶。
員警和行員向戴姓農婦解釋，詐騙集團以網路線上購物作業出錯，要求改匯到另個帳號，以亂槍打鳥方式行騙，是常見的詐騙手法，戴姓農婦這才相信自己是被詐騙，大罵詐騙集團沒天良，眼眶泛紅的直點頭感謝警方及郵局經理，辛苦務農的積蓄差點白白送人。
東港分局長謝政憲表示，在通訊及網路發達的年代，網路詐騙無孔不入，提醒民眾千萬不要聽信來路不明的電話通知，若接到可疑電話，請撥打「165」反詐騙專線或是110報案，或至當地分駐(派出)所請警方協助查證，千萬不要馬上前往金融機構匯款，以免上當受騙，「多一分警覺，多一分保障」。
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