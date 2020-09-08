聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄男子駕車撞小黃釀2死 驚悚撞擊影片曝光

聯合報 / 記者邱奕能/即時報導

高雄沈姓男子昨深夜11點，開黑色轎車撞上計程車，共3人送醫；其中，計程車運將姚姓男子、乘客謝姓男子雖經消防員救出，但仍送醫急救無效身亡，沈目前轉到加護病房觀察中，詳細車禍原因仍待釐清。

據了解，姚男（58歲）、謝男（47歲）送往小港醫院搶救後，陸續由院方宣布急救無效身亡。沈則在醫院轉往加護病房觀察中，警方目前朝向過失致死、肇事逃逸罪嫌偵辦中。

從事鐵工的沈男（43歲）昨深夜11點05分左右在沿海一路擦撞到機車騎士廖姓男子，隨後又在中山四路、民益路口闖紅燈與騎機車的陳姓女子發生擦撞。

違規的沈仍未停下，緊踩油門沿路衝向中山四路、大業北路路口，從後撞上停等紅燈的計程車，導致計程車上的姚男、謝男重傷，呈現無呼吸心跳狀況。

高雄市警消獲報後，出動大批人馬趕往現場搶救，先後救出沈男、姚男送醫搶救，計程車乘客謝男直到1小時後終於救出。姚、謝2人經醫院急救下仍無效身亡，現家屬正在醫院辦理手續中。

高雄沈姓男子昨深夜11點，開黑色轎車撞上計程車，共3人送醫；其中，計程車運將姚姓男子、乘客謝姓男子雖經消防員救出，但仍送醫急救無效身亡。記者邱奕能／翻攝
高雄沈姓男子昨深夜11點，開黑色轎車撞上計程車，共3人送醫；其中，計程車運將姚姓男子、乘客謝姓男子雖經消防員救出，但仍送醫急救無效身亡。記者邱奕能／翻攝
高雄沈姓男子昨深夜11點，開黑色轎車撞上計程車，共3人送醫；其中，計程車運將姚姓男子、乘客謝姓男子雖經消防員救出，但仍送醫急救無效身亡。記者邱奕能／翻攝
高雄沈姓男子昨深夜11點，開黑色轎車撞上計程車，共3人送醫；其中，計程車運將姚姓男子、乘客謝姓男子雖經消防員救出，但仍送醫急救無效身亡。記者邱奕能／翻攝
高雄沈姓男子昨深夜11點，開黑色轎車撞上計程車，共3人送醫；其中，計程車運將姚姓男子、乘客謝姓男子雖經消防員救出，但仍送醫急救無效身亡。記者邱奕能／翻攝
高雄沈姓男子昨深夜11點，開黑色轎車撞上計程車，共3人送醫；其中，計程車運將姚姓男子、乘客謝姓男子雖經消防員救出，但仍送醫急救無效身亡。記者邱奕能／翻攝

計程車 運將

延伸閱讀

高雄小港轎車擦撞小黃3人受困 2人命危搶救中

台南計程車撞上分隔島 2日籍乘客輕傷送醫

轎車連撞3車 小黃司機與乘客送醫前無生命跡象

影／台南計程車深夜失控撞分隔島 2名日本乘客受傷送醫

相關新聞

高雄男子駕車撞小黃釀2死 驚悚撞擊影片曝光

高雄沈姓男子昨深夜11點，開黑色轎車撞上計程車，共3人送醫；其中，計程車運將姚姓男子、乘客謝姓男子雖經消防員救出，但仍送...

未依程序載走學生釐清案情 警致歉

花蓮某高中4位學生日前被警方以查案為由，從宿舍載往派出所，雖然徵得校警、舍監同意，但校方高層完全不知此事，家長得知後十分...

男子開車擦撞2機車後再撞計程車 小黃運將不治身亡

43歲沈姓男子昨深夜11點多，開轎車連擦撞2機車騎士後，又撞上計程車車尾，導致計程車司機姚姓男子、乘客謝姓男子受困車中，...

高雄重大車禍2命危 肇事人驗無酒駕

高雄沈姓男子在小港區開著轎車，連續擦撞2機車後，再撞上一輛計程車，導致計程車後方近乎全毀，車上的駕駛姚姓男子、乘客謝姓男...

轎車連撞3車 小黃司機與乘客送醫前無生命跡象

7日深夜11點5分左右，43歲沈姓男子駕車行經高雄市小港區疑似先衝撞兩輛機車，肇逃後又撞擊一輛計程車，造成計程車嚴重扭曲...

影／台南計程車深夜失控撞分隔島 2名日本乘客受傷送醫

台南北區西門路四段，昨天深夜11點多發生一輛計程車突然失控撞上路中央分隔島，計程車車頭幾乎全毀，車頭零件散落一地，車上2...

山難求救 手機要有電能定位

雪霸國家公園今年至今共發生23件山難事件，幾乎追平去年整年的24件，其中5件迷途。其中，8月22日在中雪山失聯女山友，一...

屏東男大生八通關田調墜谷亡 同學不捨：他是班上開心果

屏東大學19歲杜姓男大生與老師、同學們一行9人赴八通關古道田野調查，2日經過土葛大崩壁時，杜疑失足墜200公尺深谷死亡，...

影／夫妻爭吵失控 屋主點火燒衣引燃機車遭移送偵辦

台南市六甲區一處民宅今天中午遭人縱火案，燒毀一輛機車，員警到場發現竟然是江姓屋主與妻子吵架憤而涉嫌縱火，將他依刑法公共危...

維修三重機械式停車場 技術員發生意外送醫不治

新北市三重區龍門公園的公有地下機械式停車場，今天下午2時許發生工安意外，45歲廖姓機電工人送醫不治，新北交通局指出，立即...

影／台中品田斷崖2山友受傷不適 直升機吊掛送醫

一名王姓男山友今日欲攀登台中市和平區布秀蘭山，未料於品田斷崖往布秀蘭山不慎摔傷，造成右腳掌受傷無法行走，另一名同行蔡姓友...

U值媒／你對於先生自殺 有沒有意見？

每個分局的偵查隊都有「鑑識小隊」的編制，小至將竊案現場的指紋與毛髮採集比對，大到將刑案現場的血跡與屍體拍照送驗，都屬於鑑識人員的專業範圍。許多案件得以真相大白，時常有賴於身著鑑識服的他們。然而，每每破了案，風光上台領獎的人員裡，大多沒他們的分，所以稱他們為幕後功臣，實不為過。

熱門新聞

瘋狗浪打向大溪漁港釀4死 事發前釣客身影曝光

宜蘭大溪漁港燈塔9名釣客被大浪捲落海 5人救起無心跳

影／加利公司牆上「發財祕笈」 林明進：為了警惕自己不要學

宜蘭大溪漁港燈塔7、8名釣客被大浪打落海 搶救中

大溪漁港釣客落海4人無生命跡象 獲救者：當時連3大浪

「我人可能不好，但產品沒問題！」加利負責人再度道歉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。