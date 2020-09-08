高雄男子駕車撞小黃釀2死 驚悚撞擊影片曝光

高雄沈姓男子昨深夜11點，開黑色轎車撞上計程車，共3人送醫；其中，計程車運將姚姓男子、乘客謝姓男子雖經消防員救出，但仍送醫急救無效身亡，沈目前轉到加護病房觀察中，詳細車禍原因仍待釐清。

據了解，姚男（58歲）、謝男（47歲）送往小港醫院搶救後，陸續由院方宣布急救無效身亡。沈則在醫院轉往加護病房觀察中，警方目前朝向過失致死、肇事逃逸罪嫌偵辦中。

從事鐵工的沈男（43歲）昨深夜11點05分左右在沿海一路擦撞到機車騎士廖姓男子，隨後又在中山四路、民益路口闖紅燈與騎機車的陳姓女子發生擦撞。

違規的沈仍未停下，緊踩油門沿路衝向中山四路、大業北路路口，從後撞上停等紅燈的計程車，導致計程車上的姚男、謝男重傷，呈現無呼吸心跳狀況。