聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄男子駕車撞小黃釀2死 驚悚撞擊影片曝光
高雄沈姓男子昨深夜11點，開黑色轎車撞上計程車，共3人送醫；其中，計程車運將姚姓男子、乘客謝姓男子雖經消防員救出，但仍送醫急救無效身亡，沈目前轉到加護病房觀察中，詳細車禍原因仍待釐清。
據了解，姚男（58歲）、謝男（47歲）送往小港醫院搶救後，陸續由院方宣布急救無效身亡。沈則在醫院轉往加護病房觀察中，警方目前朝向過失致死、肇事逃逸罪嫌偵辦中。
從事鐵工的沈男（43歲）昨深夜11點05分左右在沿海一路擦撞到機車騎士廖姓男子，隨後又在中山四路、民益路口闖紅燈與騎機車的陳姓女子發生擦撞。
違規的沈仍未停下，緊踩油門沿路衝向中山四路、大業北路路口，從後撞上停等紅燈的計程車，導致計程車上的姚男、謝男重傷，呈現無呼吸心跳狀況。
高雄市警消獲報後，出動大批人馬趕往現場搶救，先後救出沈男、姚男送醫搶救，計程車乘客謝男直到1小時後終於救出。姚、謝2人經醫院急救下仍無效身亡，現家屬正在醫院辦理手續中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言