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男子開車擦撞2機車後再撞計程車 小黃運將不治身亡
43歲沈姓男子昨深夜11點多，開轎車連擦撞2機車騎士後，又撞上計程車車尾，導致計程車司機姚姓男子、乘客謝姓男子受困車中，警消趕往救援時，姚、謝2人已無呼吸心跳送醫院搶救；凌晨2點左右，姚男由院方宣告急救無效身亡。
據了解，沈男、姚男（58歲）、謝男（47歲）3人分別送往阮綜合、小港醫院，姚因急救無效，今天凌晨2點左右院方宣告不治身亡，謝還在醫院搶救中，至於沈已轉往加護病房觀察。
昨天深夜11點05分左右，沈男開車行經高雄小港區沿海一路，他連續開車與騎機車的廖姓男子、陳姓女子發生擦撞，途中他經過中山四路、民益路口時還闖紅燈，隨即沈由後方撞上計程車。
計程車上的姚男、謝男被轎車從後方撞上後，2車沿路旋轉數圈停在路中央；警消到場時依序將沈男、姚男救出，至於謝則因計程車車尾毀損嚴重受困車內，消防救護員動用破壞器材，終於在1小時後將他拉出車外。
雖然醫院對沈男實施抽血進行酒精檢測，沈雖測無酒精反應，但疑似有癲癇病歷，詳細肇事原因還有待警方釐清。
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