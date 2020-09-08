高雄小港轎車擦撞小黃3人受困 2人命危搶救中
高雄市小港中山四路和大業北路口7日晚上11時許發生計程車與轎車擦撞車禍，現場有3人受困，其中43歲男性有撕裂傷和瘀傷，意識清楚，另2名男性呈現OHCA送醫，詳因仍待調查。
高雄市政府警察局小港分局交通組組長宋敏旭指出，43歲沈姓男子駕駛自小客車7日晚上11時3分沿著沿海ㄧ路行駛，擦撞騎機車的41歲廖姓男子；但沈男仍持續開至中山民益路口，並在擦撞陳姓騎士後，於中山與大業北路口擦撞一輛計程車，造成計程車駕駛和乘客重傷，沈男身上多處擦挫傷。
高雄市消防局指出，小港區中山四路和大業北路的交叉路口晚上發生一輛計程車與一輛轎車車禍，造成3人受困，出動小港、高桂分隊6車17人前往，現場43歲男性左膝蓋有10公分撕裂傷、右胸瘀傷、意識清楚；另外約60歲和約50歲傷者則呈現OHCA（到院前心肺功能停止），3人均已送醫搶救，詳細肇事原因仍待警方進一步釐清。
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