轎車連撞3車 小黃司機與乘客送醫前無生命跡象

7日深夜11點5分左右，43歲沈姓男子駕車行經高雄市小港區疑似先衝撞兩輛機車，肇逃後又撞擊一輛計程車，造成計程車嚴重扭曲變形，駕駛及乘客一度受困車內，送醫前已無生命跡象。沈姓男子受輕傷，目前仍在急救中，還待抽血報告確認是否涉及酒駕。

警方調查，沈姓男子開黑色轎車在小港區沿海一路，先撞上廖姓男子的機車後逃逸，不久又在中山四路與民益路口，撞上陳姓男子所騎的機車，依舊肇事逃逸，接著到中山四路與大業北路口，猛烈撞擊計程車後才停下。

高雄市消防局7日深夜11點5分接到報案，表示在小港區中山四路和大業北路的交叉路口，一輛計程車與一輛黑色轎車發生車禍，造成3人受困，消防局出動小港、高桂分隊6車17人前往，現場有3名男性傷者。

黑色轎車沈姓駕駛左膝蓋有10公分撕裂傷、右胸瘀傷、清醒意識清楚，送阮綜合醫院急救。