聽新聞
test
0:00 / 0:00

轎車連撞3車 小黃司機與乘客送醫前無生命跡象

聯合報 / 記者邱奕能林保光王昭月／高雄即時報導

7日深夜11點5分左右，43歲沈姓男子駕車行經高雄市小港區疑似先衝撞兩輛機車，肇逃後又撞擊一輛計程車，造成計程車嚴重扭曲變形，駕駛及乘客一度受困車內，送醫前已無生命跡象。沈姓男子受輕傷，目前仍在急救中，還待抽血報告確認是否涉及酒駕。

警方調查，沈姓男子開黑色轎車在小港區沿海一路，先撞上廖姓男子的機車後逃逸，不久又在中山四路與民益路口，撞上陳姓男子所騎的機車，依舊肇事逃逸，接著到中山四路與大業北路口，猛烈撞擊計程車後才停下。

高雄市消防局7日深夜11點5分接到報案，表示在小港區中山四路和大業北路的交叉路口，一輛計程車與一輛黑色轎車發生車禍，造成3人受困，消防局出動小港、高桂分隊6車17人前往，現場有3名男性傷者。

黑色轎車沈姓駕駛左膝蓋有10公分撕裂傷、右胸瘀傷、清醒意識清楚，送阮綜合醫院急救。

計程車上有兩名中年男性，分別是司機與乘客，兩人一度卡在扭曲變形的車內，消防人員費一番力氣，使用破壞器材將人救出，送往小港醫院急救，送醫前已無生命跡象。事故原因正由警方調查中。小港醫院表示，兩名傷者送到醫院時傷勢嚴重，目前仍在搶救中。

7日深夜11點5分左右，高雄市小港區發生嚴重的車禍事故，計程車嚴重扭曲變形，駕駛及乘客一度受困車內，送醫前已無生命跡象。另一輛轎車駕駛受輕傷。記者邱奕能／翻攝
7日深夜11點5分左右，高雄市小港區發生嚴重的車禍事故，計程車嚴重扭曲變形，駕駛及乘客一度受困車內，送醫前已無生命跡象。另一輛轎車駕駛受輕傷。記者邱奕能／翻攝
7日深夜11點5分左右，高雄市小港區發生嚴重的車禍事故，計程車嚴重扭曲變形，駕駛及乘客一度受困車內，送醫前已無生命跡象。另一輛轎車駕駛受輕傷。記者邱奕能／翻攝
7日深夜11點5分左右，高雄市小港區發生嚴重的車禍事故，計程車嚴重扭曲變形，駕駛及乘客一度受困車內，送醫前已無生命跡象。另一輛轎車駕駛受輕傷。記者邱奕能／翻攝
7日深夜11點5分左右，高雄市小港區發生嚴重的車禍事故，計程車嚴重扭曲變形，駕駛及乘客一度受困車內，送醫前已無生命跡象。另一輛轎車駕駛受輕傷。記者邱奕能／翻攝
7日深夜11點5分左右，高雄市小港區發生嚴重的車禍事故，計程車嚴重扭曲變形，駕駛及乘客一度受困車內，送醫前已無生命跡象。另一輛轎車駕駛受輕傷。記者邱奕能／翻攝
7日深夜11點5分左右，高雄市小港區發生嚴重的車禍事故，計程車嚴重扭曲變形，駕駛及乘客一度受困車內，送醫前已無生命跡象。另一輛轎車駕駛受輕傷。記者邱奕能／翻攝
7日深夜11點5分左右，高雄市小港區發生嚴重的車禍事故，計程車嚴重扭曲變形，駕駛及乘客一度受困車內，送醫前已無生命跡象。另一輛轎車駕駛受輕傷。記者邱奕能／翻攝
7日深夜11點5分左右，高雄市小港區發生嚴重的車禍事故，計程車嚴重扭曲變形，駕駛及乘客一度受困車內，送醫前已無生命跡象。另一輛轎車駕駛受輕傷。記者邱奕能／翻攝
7日深夜11點5分左右，高雄市小港區發生嚴重的車禍事故，計程車嚴重扭曲變形，駕駛及乘客一度受困車內，送醫前已無生命跡象。另一輛轎車駕駛受輕傷。記者邱奕能／翻攝
7日深夜11點5分左右，高雄市小港區發生嚴重的車禍事故，計程車嚴重扭曲變形，駕駛及乘客一度受困車內，送醫前已無生命跡象。另一輛轎車駕駛受輕傷。記者邱奕能／翻攝
7日深夜11點5分左右，高雄市小港區發生嚴重的車禍事故，計程車嚴重扭曲變形，駕駛及乘客一度受困車內，送醫前已無生命跡象。另一輛轎車駕駛受輕傷。記者邱奕能／翻攝
7日深夜11點5分左右，高雄市小港區發生嚴重的車禍事故，計程車嚴重扭曲變形，駕駛及乘客一度受困車內，送醫前已無生命跡象。另一輛轎車駕駛受輕傷。記者邱奕能／翻攝
7日深夜11點5分左右，高雄市小港區發生嚴重的車禍事故，計程車嚴重扭曲變形，駕駛及乘客一度受困車內，送醫前已無生命跡象。另一輛轎車駕駛受輕傷。記者邱奕能／翻攝

計程車 男性

延伸閱讀

影／台南計程車深夜失控撞分隔島 2名日本乘客受傷送醫

公路驚魂！男強趴引擎蓋 轎車狂飆30公里

中華醫大新生必學CPR 擬海邊溺水情境教學添創意

弘光科大新生學急救 了解騎車自保法　

相關新聞

維修三重機械式停車場 技術員發生意外送醫不治

新北市三重區龍門公園的公有地下機械式停車場，今天下午2時許發生工安意外，45歲廖姓機電工人送醫不治，新北交通局指出，立即...

影／夫妻爭吵失控 屋主點火燒衣引燃機車遭移送偵辦

台南市六甲區一處民宅今天中午遭人縱火案，燒毀一輛機車，員警到場發現竟然是江姓屋主與妻子吵架憤而涉嫌縱火，將他依刑法公共危...

轎車連撞3車 小黃司機與乘客送醫前無生命跡象

7日深夜11點5分左右，43歲沈姓男子駕車行經高雄市小港區疑似先衝撞兩輛機車，肇逃後又撞擊一輛計程車，造成計程車嚴重扭曲...

影／台南計程車深夜失控撞分隔島 2名日本乘客受傷送醫

台南北區西門路四段，昨天深夜11點多發生一輛計程車突然失控撞上路中央分隔島，計程車車頭幾乎全毀，車頭零件散落一地，車上2...

屏東男大生八通關田調墜谷亡 同學不捨：他是班上開心果

屏東大學19歲杜姓男大生與老師、同學們一行9人赴八通關古道田野調查，2日經過土葛大崩壁時，杜疑失足墜200公尺深谷死亡，...

影／台中品田斷崖2山友受傷不適 直升機吊掛送醫

一名王姓男山友今日欲攀登台中市和平區布秀蘭山，未料於品田斷崖往布秀蘭山不慎摔傷，造成右腳掌受傷無法行走，另一名同行蔡姓友...

U值媒／你對於先生自殺 有沒有意見？

每個分局的偵查隊都有「鑑識小隊」的編制，小至將竊案現場的指紋與毛髮採集比對，大到將刑案現場的血跡與屍體拍照送驗，都屬於鑑識人員的專業範圍。許多案件得以真相大白，時常有賴於身著鑑識服的他們。然而，每每破了案，風光上台領獎的人員裡，大多沒他們的分，所以稱他們為幕後功臣，實不為過。

影／專詐越南民眾 台越警合作在台逮越裔詐團主嫌

越南陳姓男子（35歲）數年前歸化台灣人後，在台灣開設越南餐廳，私底下卻是詐騙集團主嫌之一，專門詐騙越南本土民眾，他在台灣...

男童34字注音紅包謝消防分隊 為7年前這件驚險任務

高雄市7歲男童在紅包用注音寫下「謝謝叔叔們載送媽媽，讓我平安出生」等語，還放他存的零用錢2000元欲請吃冰淇淋，前天他與...

雪霸今年山難23件 消防局教手機定位救命

雪霸國家公園今年至今共發生23件山難事件，幾乎追平去年整年的24件，其中5件迷途，最讓搜救人員遺憾的是8月22日在中雪山...

門口塞棉被 花蓮空軍中尉陳屍租屋處

花蓮空軍一名29歲陳姓中尉軍官，本月6日凌晨被房東發現陳屍在吉安鄉建國路租屋處。警方表示，案發現場發現門縫被棉被堵住，死...

高雄男疑遭凌虐下體燙傷 路倒送醫竟封口不提案情

27歲胡姓男子7天前路倒在高雄岡山區大仁北路的空地，被路人發現報案送醫後，醫院發現他背部嚴重毆傷、下體燒燙傷；不過胡不願...

熱門新聞

瘋狗浪打向大溪漁港釀4死 事發前釣客身影曝光

宜蘭大溪漁港燈塔9名釣客被大浪捲落海 5人救起無心跳

影／加利公司牆上「發財祕笈」 林明進：為了警惕自己不要學

宜蘭大溪漁港燈塔7、8名釣客被大浪打落海 搶救中

大溪漁港釣客落海4人無生命跡象 獲救者：當時連3大浪

「我人可能不好，但產品沒問題！」加利負責人再度道歉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。