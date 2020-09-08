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影／台南計程車深夜失控撞分隔島 2名日本乘客受傷送醫
台南北區西門路四段，昨天深夜11點多發生一輛計程車突然失控撞上路中央分隔島，計程車車頭幾乎全毀，車頭零件散落一地，車上2名日本男乘客輕傷送醫，計程車男司機未受傷，他表示不知道為何會撞上分隔島，警方將調閱行車記錄器和路口監視畫面釐清。
「碰！」一聲巨響，引起西門路四段和公園路451巷口附近店家騷動，他們外出察看，發現一輛計程車撞上路中央分隔島，擔心有人受困車內，馬上報119派員救人。
台南市消防局救災救護中心接獲報案後，馬上出動和緯消防分隊到場救援，還好車上包括司機和2名日本男乘客都已離開計程車，2名日本人嘴和臉部分別受到挫傷，沒有大礙，意識清楚，自行走上救護車。附近民眾說，從計程車車頭受損情形推論，有可能是車速過快釀禍，但需警方調查後才清楚。
轄區員警到場測繪調查，警方說，計程車司機沒有飲酒，至於車禍發生原因，將調閱計程車行車記錄器和路口監視畫面釐清。
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