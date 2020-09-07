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苗栗縣唯一開放垂釣漁港 規定穿戴求生衣或防滑鞋

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

宜蘭縣頭城鎮大溪漁港今天因瘋狗浪，造成10人落海、4人死亡的悲劇，苗栗縣唯一開放垂釣的後龍鎮公司寮漁港北堤，規定釣客在垂釣區應全程穿戴求生衣或防滑鞋等防護設備，並自負安全責任。縣府農業處漁業科於天候不佳時，也會加強督管，甚至禁止垂釣，避免發生憾事。

苗栗縣沿海11處漁港，釣友不斷爭取，後龍鎮公司寮漁港北堤4月9日起開放垂釣，也是全縣第一個合法開放垂釣的漁港。今天大溪漁港發生釣客遭瘋狗浪捲落海案，苗栗縣政府農業處漁業科長林俊吉表示，大溪漁港發生意外地方是凸堤，幾乎沒有屏障，釣客立腳的胸牆空間也狹窄，公司寮漁港並沒有這部分顧慮。

此外，公司寮北堤垂釣規定釣客應全程穿戴求生衣或防滑鞋等防護設備，並自負安全責任，並沒有應罰規定，只能加強勸導，而海上及陸上颱風警報納入警戒區時或公務需求，可以暫停開放垂釣。

苗栗縣唯一開放垂釣的後龍鎮公司寮漁港北堤（圖遠方），縣府將加強危險律管。圖／本報資料照
苗栗縣唯一開放垂釣的後龍鎮公司寮漁港北堤（圖遠方），縣府將加強危險律管。圖／本報資料照
苗栗縣唯一開放垂釣的後龍鎮公司寮漁港北堤，縣府將加強危險律管。圖／本報資料照
苗栗縣唯一開放垂釣的後龍鎮公司寮漁港北堤，縣府將加強危險律管。圖／本報資料照

苗栗縣 颱風

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