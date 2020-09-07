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搶救溺水意外 澎湖海巡聯合救難演練

中央社 / 澎湖縣7日電

澎湖岸際海域發生溺水意外時有所聞，海巡署今天在馬公鎖港漁港實施岸際聯合救生救難演練，共100多人參與，並出動2艇、1車與水上摩托車等各式裝備。

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊與交通部觀光局澎湖國家風景區管理處聯合舉辦岸際救生救難演練，結合第八海巡隊、警消與社區學子們參與演練，現場並有防救溺的宣導與海拋救生圈救援演練。

海巡署表示，澎湖四面環海，離島遍布，海上交通與水上遊憩活動發達，相對水上海難事故發生頻率增加，特別規劃可能發生的溺水意外等，實地進行岸際聯合救生救難演練，過程逼真，以驗證海巡救難等應變能力，其中水上摩托車在海上救難救災的機動性，成為演練中的焦點。

海巡署表示，今天的聯合岸際救生救難演練，共出動2艇、1車、100多人與水上摩托車等各式裝備上陣操演。

海巡署 澎湖 溺水

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