搶救溺水意外 澎湖海巡聯合救難演練

每個分局的偵查隊都有「鑑識小隊」的編制，小至將竊案現場的指紋與毛髮採集比對，大到將刑案現場的血跡與屍體拍照送驗，都屬於鑑識人員的專業範圍。許多案件得以真相大白，時常有賴於身著鑑識服的他們。然而，每每破了案，風光上台領獎的人員裡，大多沒他們的分，所以稱他們為幕後功臣，實不為過。

2020-09-07 15:58