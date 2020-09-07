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影／夫妻爭吵失控 屋主點火燒衣引燃機車遭移送偵辦
台南市六甲區一處民宅今天中午遭人縱火案，燒毀一輛機車，員警到場發現竟然是江姓屋主與妻子吵架憤而涉嫌縱火，將他依刑法公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。
麻豆分局偵查隊長王宥薦表示，員警獲報到場協助救火並管制交通，當時見江姓屋主正使用高壓噴水機自行滅火，火勢在消防車到場後約30分鐘撲滅，經了解火是江男故意點的，現場查獲打火機及蚊蟲噴霧劑等證物。
警方表示，這次火災原因應是夫妻口角家庭糾紛，江嫌先將屋內監視器砸毀，拿出毛衣在門旁引燃，再以蚊蟲噴霧劑助燃，但焚燒時不慎引燃旁邊的機車，江嫌眼看火勢越趨嚴重，隨即取出高壓噴水機企圖滅火，但仍無法有效制止，直至消防車到場後才順利撲滅，現場燒毀重機車1部、另監視器亦遭砸毀，無人傷亡。
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