影／母子司馬庫斯登山迷路 警方靠吹哨順利找人

嘉義縣一名廖姓男子帶母親到新竹縣尖石鄉司馬庫斯生態園區遊玩，2人卻因不熟悉地形而迷路，廖男以手機向警方求救，警方獲報後，會同部落青年入山搜尋，並請民眾不要驚慌現地等待救援，邊以手機聯繫、邊吹哨子確認方位，近3個小時後順利找到母子2人，並護送至遊客服務中心。

新竹縣警局橫山分局表示，5日下午2點多，泰崗派出所接獲110轉報，廖姓民眾以手機報案，他與母親在司馬庫斯生態園區內迷路，請求警方協助。由於近日尖石後山氣候不穩，傍晚氣溫遽降，對輕裝登山遊客非常不利，所長劉約忠立刻率同警員李定宸攜帶救援裝備，包括水、頭燈、哨子、繩索、通訊器材、輕便食品等，會同部落青年火速入山救援。

行進中除通知田埔消防小隊外，也持續與廖男手機聯繫，請2人待在原地不要移動，警方將以吹哨子來作提醒，如有聽到請大聲回應，讓搜救人員能快速確認迷失點位置及早救援，終於在下午4點20分依循回應聲響找到人。

經警方詢問，母子2人第1次來司馬庫斯，原本沿著狩獵路徑往山谷走，途經分岔路口選擇陡峭的直接下切方式，走了約3公里，因不熟悉地形而迷路，當警方發現廖姓母子時，2人已疲憊不堪，2人也感謝警方與部落青年及時救援。