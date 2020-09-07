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員警未獲校方高層同意 帶走高中生釐清案情

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮某私立高中4位學生，被民眾質疑撿到6千元未歸還報案，太昌派出所員警於5日開警車到學校，經校門警衛、舍監同意後，請學生到派出所釐清案情，等於在校方高層不知情的情況下，學生被警方帶走約半小時。家長得知後十分氣憤，認為警方做法不符合警政署作業流程，事後警方向家長致歉，將依規定查處，校方也懲處警衛及舍監。

警政署2017年訂定「警察人員進入校園執法相關機制」，若校園內發生刑事案件或得到校方許可，警方才能進入校園，進入校園前，應先知會學校主任秘書或學務主任以上層級，由校方人員陪同才能接觸學生。

校方表示，有民眾遺失6千元向警方報案，經調閱監視器後發現4位學生有「彎腰撿東西」動作，於是警方想請學生到派出所說明，由於校門口距離宿舍有段距離，警衛讓警車直接開到宿舍；而舍監當時正忙著為進出學生量體溫，並未跟著警方到學生房間，儘管舍監有打電話通報，但電話未接通。

校方指出，4位學生說當時在找藍芽耳機，因此才會有彎腰撿東西的動作，警察會到校園找人，只是希望學生到派出所看監視器畫面，釐清是不是他們撿到錢，前後不到半小時。事情發生後第一時間向家長溝通，確認警衛無通報，舍監也讓學生離開校園，校內會有相關懲處。

校方說，太昌派出所長昨天有打給家長道歉，家長也接受所長道歉；舍監今天早上已向校長自請處分，自認疏失當時應要跟著警方。

警方表示，太昌派出所9月5日因受理民眾財物遺失案件，員警為釐清監視器畫面內容，經舍監及學生同意後，於非上課期間至某高中請4位學生至派出所內協助觀看，初步排除學生涉案並將學生載返學校，過程均未製作相關筆錄。本案員警未依程序疏失部分，將依規定查處，並加強新進員警教育訓練。

花蓮吉安警分局太昌派出所員警未獲校方高層同意，進入校園將學生帶走釐清案情。記者王思慧／攝影
花蓮吉安警分局太昌派出所員警未獲校方高層同意，進入校園將學生帶走釐清案情。記者王思慧／攝影
花蓮某私立高中4位學生被質疑撿到錢未歸還，被警方帶到派出所，引發爭議。記者王思慧／攝影
花蓮某私立高中4位學生被質疑撿到錢未歸還，被警方帶到派出所，引發爭議。記者王思慧／攝影

警察 宿舍

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